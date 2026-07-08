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Roti Ko English Mein Kya Kehte Hain: 99% लोग नहीं जानते रोटी का इंग्लिश नाम, Bread बोलने वाले पहले जरूर पढ़ें

Roti In English: क्या आप जानते हैं कि जिस चीज को आप रोज खाते हैं यानी की रोटी उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सबको पता है कि रोटी को 'Bread' कहते हैं, लेकिन नहीं आइए जानते है कि क्या कहते हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 8, 2026 6:56:30 PM IST

Roti Ko English Mein Kya Kehte Hain: 99% लोग नहीं जानते रोटी का इंग्लिश नाम, Bread बोलने वाले पहले जरूर पढ़ें


Roti Ko English Mein Kya Kehte Hain: भारतीय खाने की बात हो और रोटी का जिक्र न आए, ऐसा शायद ही कभी होता है. देश के लगभग हर घर में रोजाना बनने वाली रोटी सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि हमारी खानपान संस्कृति का अहम हिस्सा है. बचपन से लेकर बड़े होने तक हम सभी रोटी खाते आए हैं, लेकिन जब यही सवाल अंग्रेजी में पूछा जाए कि ‘रोटी को क्या कहते हैं?’, तो कई लोग बिना सोचे-समझे इसका जवाब Bread दे देते हैं. हालांकि, ये जवाब पूरी तरह सही नहीं माना जाता. आखिर रोटी और ब्रेड में क्या अंतर है और अंग्रेजी में रोटी का सही नाम क्या है? आइए जानते हैं.

 इंग्लिश में रोटी का सही नाम क्या है?

रोटी को अंग्रेजी में आमतौर पर Flatbread या Indian Flatbread कहा जाता है. इसका कारण ये है कि रोटी बिना खमीर (Yeast) के बनाई जाती है और इसे तवे पर बेलकर पकाया जाता है. वहीं, ब्रेड अलग तरीके से तैयार होती है और उसकी बनावट भी रोटी से बिल्कुल अलग होती है. इसलिए दोनों को एक जैसा मानना सही नहीं है.

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 रोटी और चपाती में क्या कोई फर्क है?

अक्सर लोगों को लगता है कि रोटी और चपाती दो अलग-अलग चीजें हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में दोनों एक ही होती हैं. अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में इसके नाम बदल जाते हैं. उत्तर भारत में इसे रोटी कहा जाता है, जबकि कई जगहों पर चपाती नाम अधिक प्रचलित है. वहीं, पतली और अच्छी तरह फूली हुई रोटी को कई लोग फुल्का भी कहते हैं.

 विदेशों में रोटी को किस नाम से जाना जाता है?

अगर आप किसी विदेशी देश के भारतीय रेस्तरां में जाएं, तो मेन्यू में आपको Roti, Chapati या Whole Wheat Flatbread जैसे नाम देखने को मिल सकते हैं. ये शब्द विदेशी ग्राहकों को ये समझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये गेहूं के आटे से बनी भारतीय फ्लैटब्रेड है.

रोटी को दुनिया के कई देशों में हेल्दी फूड माना जाता है. इसमें आमतौर पर तेल या मक्खन का इस्तेमाल बहुत कम होता है, जिससे ये संतुलित आहार का अच्छा विकल्प बन जाती है. यही वजह है कि फिटनेस का ध्यान रखने वाले लोग भी अपनी डाइट में रोटी को शामिल करना पसंद करते हैं.

 

Tags: chapati in englishRoti In English
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