Rose Day 2026: रोज डे से क्यों शुरु होता है प्यार का हफ्ता? जानें तारीख, इतिहास और हर रंग का गहरा मतलब

Rose Day 2026: फरवरी का महीना हर किसी को जीवन में मिठास घोल देता है। हर तरफ प्यार और गुलाब की महक होती है. यह साल का रोमांटिक महीना होता है. इसी महीने में रोमांटिक हफ्ते यानी वेलेंटाइन वीक (Valentine’s Week) की शुरुआत होती है. इस हफ्ते की शुरुआत ‘रोज डे’ (Rose Day) के साथ होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्यार के इस सफर की शुरुआत फूल के सात क्यों होती है. आइए जानते हैं यहां…

रोज डे 2026 की तारीख: यह कब मनाया जाता है?

रोज डे 2026 शनिवार, 7 फरवरी को मनाया जाएगा. यह वैलेंटाइन डे की शुरुआत का निशान है, इसके बाद प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे और आखिर में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है. यह रोमांस (या प्यारी दोस्ती के सरप्राइज) की प्लानिंग शुरू करने का आपका ऑफिशियल सिग्नल है.

रोज डे क्यों मनाया जाता है?

रोज डे भावनाओं को जाहिर करने के बारे में है: प्यार, तारीफ, दोस्ती, शुक्रिया, या यहां तक कि एक साइलेंट क्रश भी. एक गुलाब वह कह देता है जो कभी-कभी शब्द नहीं कह पाते. समय के साथ, दोस्तों और गर्लफ्रेंड जैसे खास लोगों को गुलाब गिफ्ट करना एक पसंदीदा परंपरा बन गई है.

गुलाब के रंग और उनके मतलब

लाल गुलाब – प्यार और रोमांस

गुलाबी गुलाब – तारीफ और मिठास

पीले गुलाब – दोस्ती और खुशी

सफेद गुलाब – शांति और नई शुरुआत

नारंगी गुलाब – जुनून और उत्साह

लैवेंडर गुलाब – पहली नजर का प्यार

