Room Heater: घर में हीटर का अत्यधिक उपयोग क्यों खतरनाक? जानिए इसके हानिकारक प्रभाव

Room Heater : सर्दियों के मौसम में ठंड से राहत पाने के लिए घरों में रूम हीटर का इस्तेमाल आम बात है. सर्दी से बचने के लिए लोग पूरी रात हीटर जलाकर सोना सुरक्षित मान लेते हैं, लेकिन हीटर का अत्यधिक और गलत तरीके से उपयोग सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. कई मामलों में यह आदत धीरे-धीरे शरीर पर असर डालती है, जिसे लोग समय रहते समझ नहीं पाते.

ऑक्सीजन की कमी का खतरा

बंद कमरे में लंबे समय तक हीटर चलाने से ऑक्सीजन का स्तर धीरे-धीरे कम होने लगता है। खासकर गैस या केरोसिन आधारित हीटर ऑक्सीजन को तेजी से खपत करते हैं. इससे सिरदर्द, चक्कर, घबराहट और सांस लेने में परेशानी हो सकती है. बुजुर्गों, बच्चों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है.

कार्बन मोनोऑक्साइड से जहर का खतरा

विशेषज्ञों के अनुसार कुछ हीटरों से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस निकलती है, जो रंगहीन और गंधहीन होती है. बंद कमरे में इसके जमा होने पर व्यक्ति को बिना पता चले बेहोशी आ सकती है. कई मामलों में यह गैस साइलेंट किलर की तरह काम करती है और गंभीर हादसों की वजह बनती है.

त्वचा और आंखों पर बुरा असर

हीटर की तेज गर्म हवा से कमरे की नमी खत्म हो जाती है, जिससे त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है. आंखों में जलन, खुजली और होंठ फटने जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. लंबे समय तक हीटर के सामने बैठने से स्किन एलर्जी और एक्जिमा जैसी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं.

सांस और फेफड़ों की समस्याएं

लगातार सूखी हवा में सांस लेने से गले में खराश, खांसी और सांस की नली में सूजन हो सकती है. अस्थमा और ब्रॉन्काइटिस के मरीजों के लिए हीटर का अत्यधिक उपयोग परेशानी बढ़ा सकता है. डॉक्टर सलाह देते हैं कि ऐसे मरीजों को हीटर से पर्याप्त दूरी बनाकर रखनी चाहिए.

नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर असर

बहुत ज्यादा गर्म कमरे में सोने से नींद खराब हो सकती है. शरीर का प्राकृतिक तापमान संतुलन बिगड़ने से बेचैनी, बार-बार नींद खुलना और सुबह थकान महसूस होना आम समस्या बन जाती है.

कैसे करें हीटर का सुरक्षित उपयोग

हीटर को पूरी रात बंद कमरे में न चलाएं

कमरे में हवा आने-जाने की व्यवस्था रखें

सोते समय हीटर बंद कर दें या टाइमर का उपयोग करें

हीटर से कम से कम 3 फीट की दूरी बनाकर रखें

बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दें

सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव

ठंड से बचाव जरूरी है, लेकिन सुरक्षा और सेहत से समझौता करना सही नहीं. हीटर का सीमित और सावधानीपूर्वक इस्तेमाल ही आपको सर्दियों में सुरक्षित और स्वस्थ रख सकता है.