गर्मी में भूल जाएंगे कोल्ड ड्रिंक का स्वाद! घर पर आसानी से बनाएं रोस्टेड आइस टी, हर घूंट देगा ठंडक और जबरदस्त फ्लेवर

Roasted Iced Tea Recipe: तपती गर्मी में शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए ज्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक, शरबत या पैकेज्ड जूस का सहारा लेते हैं. लेकिन, अगर आप चाय के शौकीन हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो इस बार रोस्टेड आइस टी जरूर बनाकर देखें. यह ड्रिंक स्वाद, खुशबू और ताजगी का ऐसा अनोखा कॉम्बिनेशन है, जो पहली ही चुस्की में आपको रिफ्रेश कर देगा. इसकी सबसे खास बात है कि इसमें चाय की पत्तियों और चीनी को पहले हल्का भूनकर कैरामल फ्लेवर तैयार किया जाता है, जिससे इसका स्वाद साधारण आइस टी से बिल्कुल अलग और अधिक लाजवाब बन जाता है. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने की आसान रेसिपी.

रोस्टेड आइस टी बनाने के लिए सामग्री

2- टेबलस्पून चाय पत्ती

4- टेबलस्पून चीनी

1- नींबू का ताजा रस

2 से 3 कप पानी

बर्फ के टुकड़े

चाहें तो सजावट के लिए पुदीने की पत्तियां और नींबू के स्लाइस

बनाने की आसान विधि

सबसे पहले एक मोटे तले की कड़ाही या पैन को गैस पर रखें. इसमें चाय पत्ती और चीनी डालकर मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें. कुछ ही देर में चीनी पिघलकर कैरामल बनने लगेगी और चाय की पत्तियों से एक शानदार भुनी हुई खुशबू आने लगेगी. अब सावधानी से इसमें पानी डालें और मिश्रण को 3 से 5 मिनट तक उबलने दें, ताकि चाय का पूरा फ्लेवर पानी में अच्छी तरह घुल जाए. इसके बाद गैस बंद कर दें और तैयार चाय को छन्नी से छान लें. इसे पूरी तरह ठंडा होने दें. जब चाय ठंडी हो जाए, तब इसमें ताजा नींबू का रस मिलाएं. अब एक बड़े गिलास में आधा हिस्सा तैयार चाय का मिश्रण डालें और बाकी हिस्सा ठंडे पानी से भर दें. ऊपर से भरपूर बर्फ डालें. चाहें तो पुदीने की पत्तियों और नींबू के स्लाइस से गार्निश करके सर्व करें.

क्यों है यह ड्रिंक खास?

रोस्टेड आइस टी की सबसे बड़ी खासियत इसका स्मोकी और कैरामल फ्लेवर है. चाय पत्ती और चीनी को हल्का भूनने से इसमें ऐसी खुशबू आती है, जो इसे सामान्य आइस टी से अलग बना देती है. वहीं नींबू की हल्की खटास और बर्फ की ठंडक गर्मी में तुरंत ताजगी का एहसास कराती है.

कब पी सकते हैं?

दोपहर की तेज गर्मी में

शाम की चाय के हेल्दी विकल्प के रूप में

दोस्तों की गेट-टुगेदर पार्टी में

ऑफिस से लौटने के बाद रिफ्रेशमेंट के तौर पर

समर ब्रंच या स्नैक्स के साथ