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‘राजा शिवाजी’ में जेनेलिया डीसूजा ने पहनी पारिजात नथ, 24 घंटे में हुआ था निर्माण, महारानी साईबाई की विशेष पहचान है ये आभूषण

फिल्म 'राजा शिवाजी' में जेनेलिया देशमुख द्वारा अभिनीत महारानी साईबाई को पारिजात नथ पहने देखा जा सकता है, जिसे मोतियों और मूंगे के मनकों का उपयोग करके मात्र 24 घंटों में तैयार किया गया था.

By: Shivangi Shukla | Published: May 3, 2026 2:19:10 PM IST

पारिजात नथ
पारिजात नथ


राजा शिवाजी 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे लोगों और समीक्षकों से खूब प्रशंसा मिली है. यह ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है.

रितेश देशमुख की पत्नी जेनेलिया देशमुख ने ज्योति देशपांडे के साथ मिलकर फिल्म का निर्माण किया है और फिल्म में महारानी साईबाई का किरदार निभाया है. राजा शिवाजी की धूम के बीच , मोरतंत्रा ज्वैलरी ब्रांड ने इंस्टाग्राम पर साझा किया कि उसने फिल्म में जेनेलिया देशमुख की महारानी साईबाई के लिए पारिजात नथ कैसे बनाई.

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24 घंटों में हुआ परिजात नाथ का निर्माण

जिन दर्शकों ने सिल्वर स्क्रीन पर राजा शिवाजी के इस भव्य ऐतिहासिक नाटक को देखा, उन्होंने महारानी साईबाई के किरदार में जेनेलिया देशमुख को पारिजात नथ पहने हुए भी देखा होगा. यह अनूठी रचना भारत के इतिहास, शिल्प और संस्कृति को श्रद्धांजलि है. 

ज्वेलरी ब्रांड ने बताया कि महारानी साईबाई का चरित्र पारिजात फूल के सार का प्रतीक है. ब्रांड ने कहा, “इसलिए जब टीम हमारे पास आई, तो नथ का एक ही काम था, उस फूल का रूप धारण करना.” राजा शिवाजी की टीम द्वारा उनसे संपर्क किए जाने की घटना को याद करते हुए उन्होंने बताया, “व्हाट्सएप पर एक तस्वीर आई. पारिजात धरती से उग रहा था, पंखुड़ी अभी भी गीली थी. व्हाट्सएप पर फिल्म की टीम ने लिखा, ‘क्या आपको लगता है कि इस तरह की नथ डिजाइन करना संभव है?’ मोरतंत्रा ज्वैलरी ब्रांड ने बताया कि हमने इसे पूरा पढ़ने से पहले ही हां कह दिया.”

इस विशेष नथ को बनाने के लिए कारीगरों ने सफेद मीठे पानी के मोतियों का इस्तेमाल किया और केसरिया रंग के केंद्र को मूंगे के मनके से सजाया. उन्होंने तने के आधार पर हल्का हरा रंग जोड़ा. इंस्टाग्राम पर डिज़ाइन का वर्णन करते हुए कहा गया, “इतना छोटा कि व्यक्तिगत लगे, और इतना बारीक कि स्क्रीन पर भी अपनी अलग पहचान बनाए रखे.” ब्रांड ने बताया कि नथ को 24 घंटे के भीतर डिजाइन और डिलीवर किया गया था, और इसे पूरी टीम के लिए “एक अविश्वसनीय अनुभव” बताया.

पारिजात फूल के बारे में 

पारिजात के फूल छोटे, सफेद और सुगंधित होते हैं जो रात में खिलते हैं और सुबह होते-होते झड़ जाते हैं. रात में पेड़ के नीचे खड़े होने पर फूलों की मदहोश कर देने वाली मीठी खुशबू हवा में फैल जाती है.

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