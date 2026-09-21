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2000 में पूरी रात… किराए में मिल जाएगा गरबा पार्टनर, जानिए पैकेज में क्या-क्या, वायरल पोस्ट से मचा बवाल

Rent A Garba Partner: नवरात्रि आते ही गुजरात समेत देशभर में गरबा की धूम शुरू होने वाली है. रंग-बिरंगे कपड़े, ढोल की थाप और गरबा के शानदार स्टेप्स के बीच इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा ऑफर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. ‘Rent A Garba Partner’ नाम की पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि पैसे देकर कोई भी गरबा के लिए पार्टनर बुक कर सकता है.

By: Lalit Kumar | Published: September 21, 2026 8:13:41 PM IST

अब किराए में मिल जाएगा गरबा पार्टनर. (AI)
अब किराए में मिल जाएगा गरबा पार्टनर. (AI)


Rent A Garba Partner: नवरात्रि आते ही गुजरात समेत देशभर में गरबा की धूम शुरू होने वाली है. रंग-बिरंगे कपड़े, ढोल की थाप और गरबा के शानदार स्टेप्स के बीच इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा ऑफर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. ‘Rent A Garba Partner’ नाम की पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि पैसे देकर कोई भी गरबा के लिए पार्टनर बुक कर सकता है. इतना ही नहीं, वायरल पोस्ट में सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे पैकेज भी बताए गए हैं. हर पैकेज के साथ अलग-अलग सुविधाएं देने का दावा किया गया है. लेकिन इस अनोखे ऑफर के साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ गया है कि, क्या अनजान सोशल मीडिया प्रोफाइल को पैसे भेजना सुरक्षित है? अहमदाबाद साइबर क्राइम सेल ने लोगों को ऐसे ऑफर को लेकर सावधान रहने की सलाह दी है. आइए जानते हैं कि आखिर वायरल पोस्ट में क्या-क्या ऑफर दिए जा रहे हैं –

1000 से 2000 रुपये तक के पैकेज का दावा

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में गरबा पार्टनर के लिए अलग-अलग पैकेज बताए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिल्वर पैकेज की कीमत 1000 रुपये बताई गई है, जिसमें दो घंटे गरबा साथ करने का दावा है. वहीं, गोल्ड पैकेज 1500 रुपये का बताया गया है, जिसमें चार घंटे साथ गरबा खेलने की बात कही गई है. सबसे ज्यादा चर्चा 2000 रुपये के प्लेटिनम पैकेज की है, जिसमें पूरी रात साथ गरबा करने का दावा किया गया है. पोस्ट में गरबा स्टेप्स सिखाने, मैचिंग कपड़े और सेल्फी जैसी सुविधाओं का भी जिक्र है.

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प्लेटिनम पैकेज में क्या-क्या देने का दावा?

वायरल पोस्ट के अलग-अलग संस्करणों में प्लेटिनम पैकेज के तहत कई तरह की सुविधाओं का दावा किया गया है. इनमें पूरी रात गरबा खेलने के अलावा डांस स्टेप्स सिखाना, तस्वीरें और रील बनाना, साथ चलना और कुछ व्यक्तिगत सेवाओं का भी उल्लेख किया गया है. पोस्टर में माथे पर किस करने की बात भी लिखी गई है. इसके अलावा गरबा खत्म होने के बाद ओढ़नी संभालने और घर या पार्टी तक सुरक्षित पहुंचने में मदद करने का दावा भी किया गया है. इसी वजह से इस पैकेज को लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है.

कई पोस्ट में एआई से तैयार सामग्री का भी दावा

अहमदाबाद साइबर क्राइम सेल के अधिकारियों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से इस तरह की पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं. शुरुआत में कुछ पोस्ट वास्तविक सोशल मीडिया प्रोफाइल से शेयर की गई थीं. पुलिस की जांच में सामने आया कि कुछ प्रोफाइल असली यूजर्स की थीं और पोस्ट का उद्देश्य सोशल मीडिया पर पहुंच बढ़ाना बताया गया. इसके बाद इसी तरह के ‘Rent A Garba Partner’ पोस्ट कई दूसरे हैंडल से भी सामने आए, जिनमें कुछ सामग्री के एआई से तैयार होने की बात भी कही गई है.

साइबर पुलिस ने क्यों किया अलर्ट?

अहमदाबाद साइबर क्राइम सेल ने लोगों से कहा है कि वे ऐसे ऑफर देखकर अनजान सोशल मीडिया प्रोफाइल को पैसे ट्रांसफर न करें. पुलिस इस तरह की पोस्ट में दिए गए लिंक, संदेश और भुगतान के तरीकों को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दे रही है. अधिकारियों ने आशंका जताई है कि ऐसे लिंक का इस्तेमाल फिशिंग, अकाउंट से छेड़छाड़ या वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है.

पैसे भेजने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर सोशल मीडिया पर ऐसा कोई ऑफर दिखाई दे तो सबसे पहले प्रोफाइल और ऑफर की विश्वसनीयता जांचें. अनजान व्यक्ति को अग्रिम भुगतान न करें, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और बैंकिंग या निजी जानकारी साझा न करें. अगर किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन भुगतान के बाद धोखाधड़ी हो जाती है, तो उसे तुरंत साइबर पुलिस से संपर्क करें.

Tags: GarbaNighthome-hero-pos-2Rent A Garba Partnerviral
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