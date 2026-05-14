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इमोशनल इंटिमेसी क्या है… जो टूटते रिश्तों को करती है मजबूत! कपल्स में बढ़े दूरी तो करें ये काम

Tips For Emotional Intimacy: रिश्तों में इमोशनल इंटिमेसी (emotional intimacy) होना बेहद जरूरी है. यह कपल्‍स के बीच की दूरी और कड़वाहट कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है. इमोशनल इंटीमेसी भी फिजिकल इंटिमेसी जितना ही जरूरी है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

By: Lalit Kumar | Published: May 14, 2026 9:26:32 PM IST

जानिए, रिश्तों में इमोशनल इंटीमेसी जरूरी क्यों? (Canva)
जानिए, रिश्तों में इमोशनल इंटीमेसी जरूरी क्यों? (Canva)


Tips For Emotional Intimacy: रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं. रिश्ते तभी मजबूत होंगे जब आप अपने साथी से भावनात्मक रूप से जुड़े रहें. मतलब, रिश्तों में इमोशनल इंटिमेसी (emotional intimacy) होना बेहद जरूरी है. यह कपल्‍स के बीच की दूरी और कड़वाहट कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है. इमोशनल इंटीमेसी भी फिजिकल इंटिमेसी जितना ही जरूरी है. बता दें कि, भावनात्मक जुड़ाव रिश्ते में कभी कड़वाहट नहीं आने देता है. इसलिए आपका रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें इशारों में ही एक दूसरे की मन की बात समझ जाएं. अब सवाल है कि आखिर इमोशनल इंटिमेसी है क्‍या? आइए जानते हैं इसके बारे में.

क्या है इमोशनल इंटीमेसी

मैरिज डॉट कॉम के अनुसार इमोशनल इंटिमेसी निकटता को संदर्भित करती है, जहां रिश्ते में दोनों साथी आराम, सुरक्षा और प्‍यार महसूस करते हैं. भावनात्‍मक रूप से घनिष्‍ठ संबंध में कम्‍यूनिकेशन और विश्‍वास महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जब कपल भावनात्‍मक रूप से कारीब होते हैं तो वे एक-दूसरे के बारे में बेहतर ढंग से जान पाते हैं. एक-दूसरे का दुख दर्द और भावनाओं का सम्‍मान करते हैं.

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प्रेम और खुलापन

भावनात्‍मक रूप से जुड़े लोग एक दूसरे के प्रति खुले और संवेदनशील होते हैं. वे बिना किसी हिचकिचाहट के एक-दूसरे को अपना दिल और आत्‍मा दे देते हैं. इसलिए रिश्‍तों को खास बनाने के लिए उनमें प्रेम और खुलापन होना चाहिए. दोनों को लाइफ में फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए क्‍योंकि थोपे गए रिश्‍ते अधिक दिन तक नहीं चलते.

रिश्तों में ईमानदारी

रिश्‍तों में ईमानदारी से ही खुलापन आ सकता है. किसी भी रिश्‍ते को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि उनके बीच बातचीत होती रहे. रिश्‍तों में ईमानदारी रखेंगे तो एक-दूसरे के प्रति अधिक प्‍यार और करुणा भी भावना जागृत होगी. इमोशनल इंटिमेसी को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका है एक-दूसरे के साथ सच्‍चा होना. यदि साथी के साथ ईमानदार और दयालु संवाद होगा तो मन की बात कहने में आसानी होगी.

गलतियों में माफी

जो लोग एक-दूसरे को प्‍यार करते हैं वे आसानी से क्षमा भी कर देते हैं. किसी से शादी करना एक आजीवन प्रतिबद्धता है और लोग उसमें न जाने कितनी गलतियां करते हैं. इसलिए अपने पार्टनर की ग‍लतियों को माफ करके रिश्‍तों को मजबूत किया जा सकता है. जो कपल एक-दूसरे की गलतियों को माफ नहीं करते, उनके बीच दूरियां और नाराजगी पैदा हो जाती है.

छोटी-छोटी बातों का ध्यान

रिश्‍तों को मजबूत बनाने के लिए इमोशनल इंटिमेसी का होना बेहद जरूरी है. कपल्‍स यदि छोटी-छोटी बातों का ध्‍यान रखें तो कई चीजों को संभाला जा सकता है. इसलिए रिश्तों की मजबूती के लिए इसका होना बेहद जरूरी है.

Tags: lifestyleRelationshipstips and tricks
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