शादी के बाद क्यों कम हो जाता है फिजिकल अट्रैक्शन? कपल्स की इन आदतों से कम हो सकती है प्यार की मिठास

Best Relationship Tips: शादी के शुरुआत में रिश्ता खुब अच्छा चलता है लेकिन कुछ सालों बाद, कपल्स के बीच शारीरिक आकर्षण कम होने लगता है. समय के साथ, काम, ज़िम्मेदारियां, बच्चे और परिवार कई कपल्स के बीच दूरियां पैदा कर देते हैं. नतीजतन, कपल्स के बीच शारीरिक आकर्षण एकदम गायब हो जाता है. रिश्तों में यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि धीरे-धीरे और कपल्स की अनजाने में हुई गलतियों के कारण होता है. आइए बताते हैं कि शादी के बाद शारीरिक आकर्षण क्यों कम हो जाता है.

समय न देना

दरअसल, नई-नई शादी होने पर कपल्स एक-दूसरे को काफी समय देते हैं. बहाने बनाकर एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करते हैं. लेकिन समय के साथ, काम, परिवार और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाता है. जिससे कपल्स के बीच क्वालिटी टाइम कम हो जाता है.

यह भी पढ़े:

खुद के प्रति बहुत लापरवाह

कुछ लोगों को शादी के बाद कई शारीरिक बदलावों का अनुभव होता है. अक्सर लोग शादी के बाद खुद के प्रति बहुत लापरवाह हो जाते हैं, जैसे वज़न बढ़ना, कुछ भी पहनना और साफ -सफाइ पर ध्यान न देना. यह भी एक कारण हो सकता है कि शादी के कुछ सालों बाद रिश्ते में शारीरिक आकर्षण कम होने लगता है.

स्पार्क की कमी

शादी के बाद, कपल एक-दूसरे के साथ इतने सहज हो जाते हैं कि उनके बीच का रोमांस और स्पार्क गायब हो जाता है. रोमांस आमतौर पर हनीमून या कुछ सालों तक ही रहता है, लेकिन उसके बाद लोग धीरे-धीरे रिश्ते में स्पार्क को नजरअंदाज करने लगते हैं. शादी के बाद भी रिश्ते में रोमांस, उत्साह और भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना जरूरी है.

कलह

शादी के शुरुआती दिनों में, कलह कम होती है, लेकिन धीरे-धीरे जोड़ों के बीच कलह होने लगती है. कई रिश्तों में, ये कलह रिश्ते के कमजोर होने का कारण बन जाती है. दरअसल कपल के बीच छोटी-छोटी बातों पर बहस, नाराजगी या गुस्सा लंबे समय तक बना रहता है.