Home > लाइफस्टाइल > हर किसी की जिंदगी में होता है एक ‘Purple Person’! कैसे पहचानें वो भरोसेमंद इंसान, जानें बैगनी रंग का कनेक्शन

हर किसी की जिंदगी में होता है एक ‘Purple Person’! कैसे पहचानें वो भरोसेमंद इंसान, जानें बैगनी रंग का कनेक्शन

Who Is Purple Person: कभी आपने गौर किया है कि, भीड़ में मौजूद सैकड़ों लोगों के बीच कोई एक शख्स ऐसा होता है, जिसके सामने दिल की बात कहने में बिल्कुल झिझक नहीं होती है? वह दोस्त हो सकता है, परिवार का सदस्य, पार्टनर या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे आपकी मुलाकात जिंदगी के किसी मोड़ पर हुई हो. सोशल मीडिया और पॉपुलर कल्चर में ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति के लिए ‘Purple Person’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.

By: Lalit Kumar | Published: September 17, 2026 5:49:47 PM IST

Purple Person
Purple Person


Who Is Purple Person: कभी आपने गौर किया है कि, भीड़ में मौजूद सैकड़ों लोगों के बीच कोई एक शख्स ऐसा होता है, जिसके सामने दिल की बात कहने में बिल्कुल झिझक नहीं होती है? जिसके सामने अपनी कमजोरी दिखाने से डर नहीं लगता और जिसके साथ कुछ देर बैठते ही मन हल्का-सा महसूस होने लगता है. वह दोस्त हो सकता है, परिवार का सदस्य, पार्टनर या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे आपकी मुलाकात जिंदगी के किसी मोड़ पर हुई हो. सोशल मीडिया और पॉपुलर कल्चर में ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति के लिए ‘Purple Person’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.

हालांकि, यह कोई आधिकारिक मनोवैज्ञानिक टर्म नहीं है, बल्कि किसी ऐसे खास व्यक्ति को समझाने वाला लोकप्रिय कॉन्सेप्ट है, जिसके साथ हमें गहरा भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है. अब सवाल है कि आखिर, इस रिश्ते में बैगनी रंग का कनेक्शन क्या है? कैसे पहचानें कि आपकी जिंदगी में भी कोई ‘Purple Person’ है? आइए जानते हैं इस बारे में-

You Might Be Interested In

क्या होता है ‘Purple Person’?

‘Purple Person’ को आमतौर पर ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिसके साथ आप खुद को सुरक्षित, सहज और स्वीकार किया हुआ महसूस करते हैं. वह आपकी हर बात से सहमत हो यह जरूरी नहीं, लेकिन वह आपकी बात सुनता है और आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है. ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में हमेशा मौजूद रहे, यह भी जरूरी नहीं. कई बार कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए जिंदगी का हिस्सा बनकर भी ऐसा भरोसा छोड़ जाता है, जिसे लंबे समय तक भुलाया नहीं जा सकता है.

कैसे पहचानें अपना Purple Person?

1. जिसके सामने बनने की जरूरत न पड़े: ऐसा व्यक्ति जिसके सामने आप अपनी असली भावनाएं खुलकर जाहिर कर सकते हैं. खुशी हो या परेशानी, आपको अपनी भावनाओं को छिपाने की जरूरत महसूस नहीं होती.

2. जो आपकी बात सिर्फ सुनता नहीं, समझता भी है: वह इंसान जो तुरंत सलाह देने के बजाय पहले आपकी बात पूरी सुनने की कोशिश करता है. आपकी परेशानी को छोटा या बेवजह बताकर खारिज नहीं करता है.

3. मुश्किल वक्त में व्यवहार नहीं बदलता: अच्छे समय में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन परेशानी के दौरान जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के मौजूद रहे, वह आपके लिए खास हो सकता है.

4. आपकी सीमाओं का सम्मान करता है: भरोसा सिर्फ बातें साझा करने से नहीं बनता है. आपकी निजी बातों, पसंद-नापसंद और व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करना भी किसी रिश्ते की मजबूती दिखाता है.

5. आपकी सफलता से खुश होता है: ऐसा व्यक्ति आपकी उपलब्धियों को अपनी असफलता से नहीं तौलता है. आपकी खुशी देखकर उसे खुशी होती है और वह आपकी तरक्की को प्रोत्साहित करता है.

बैगनी रंग का कनेक्शन क्या है?

बैगनी यानी Purple रंग को अलग-अलग संस्कृतियों और संदर्भों में रचनात्मकता, रहस्य, आध्यात्मिकता, गरिमा और गहराई से जोड़ा गया है. इसी वजह से लोकप्रिय संस्कृति में यह रंग ऐसे रिश्ते का प्रतीक बन गया है, जिसे सामान्य दोस्ती या पहचान से कुछ ज्यादा खास माना जाता है.

Tags: lifestylerelationship
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गणपति पूजा के दौरान अंकिता लोखंडे क्यों हुईं ट्रोल?

September 16, 2026

किसानों के लिए कौन सी स्कीम हैं?

September 16, 2026

मुबंई के 1 BHK में कैसी जिंदगी बिताती हैं आंचल...

September 16, 2026

राजपाल यादव को मिला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मौका

September 15, 2026

कौन हैं एलिसिया कौर?

September 15, 2026

मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?

September 14, 2026
हर किसी की जिंदगी में होता है एक ‘Purple Person’! कैसे पहचानें वो भरोसेमंद इंसान, जानें बैगनी रंग का कनेक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हर किसी की जिंदगी में होता है एक ‘Purple Person’! कैसे पहचानें वो भरोसेमंद इंसान, जानें बैगनी रंग का कनेक्शन
हर किसी की जिंदगी में होता है एक ‘Purple Person’! कैसे पहचानें वो भरोसेमंद इंसान, जानें बैगनी रंग का कनेक्शन
हर किसी की जिंदगी में होता है एक ‘Purple Person’! कैसे पहचानें वो भरोसेमंद इंसान, जानें बैगनी रंग का कनेक्शन
हर किसी की जिंदगी में होता है एक ‘Purple Person’! कैसे पहचानें वो भरोसेमंद इंसान, जानें बैगनी रंग का कनेक्शन
हर किसी की जिंदगी में होता है एक ‘Purple Person’! कैसे पहचानें वो भरोसेमंद इंसान, जानें बैगनी रंग का कनेक्शन