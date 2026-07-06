रिश्ते में छोटी-छोटी बात पर होने लगी है बहस? अपनाएं ये 5 आसान तरीके, बढ़ने लगेगा प्यार और तकरार हो जाएगी कम

Relationship Tips: रिश्ते बनाना जितना आसान होता है, उन्हें निभाना उतना ही गहरा और जिम्मेदारी भरा काम है. बेहतर यही है कि, पार्टनर एक-दूसरे को बखूबी समझें. लेकिन, कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि झगड़े शुरू हो जाते हैं. क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच भी छोटी-छोटी बात पर बहस होने लगी है? क्या हर बातचीत शिकायत, गुस्से या गलतफहमी पर खत्म हो जाती है? अगर हां, तो यह सिर्फ आपके रिश्ते की कहानी नहीं है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, काम का दबाव, समय की कमी और एक-दूसरे से बढ़ती अपेक्षाएं कई रिश्तों में तनाव की वजह बन रही हैं. अच्छी बात यह है कि हर बहस रिश्ते का अंत नहीं होती है. सही समय पर कुछ आसान बदलाव अपनाकर रिश्ते में फिर से प्यार, भरोसा और अपनापन लौटाया जा सकता है-

इन तरीकों से पार्टनर का प्यार होगा दोगुना

1. पहले सुनें फिर अपनी बात रखें: बहस के दौरान ज्यादातर लोग अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, जबकि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पहले पार्टनर की बात ध्यान से सुनना जरूरी है. कई बार सिर्फ सुने जाने का एहसास ही विवाद को खत्म कर देता है.

2. गुस्से में फैसले लेने से बचें: यदि माहौल ज्यादा गर्म हो जाए, तो तुरंत जवाब देने की बजाय कुछ समय के लिए शांत हो जाएं. गुस्से में बोले गए शब्द लंबे समय तक रिश्ते में कड़वाहट छोड़ सकते हैं. शांत मन से बातचीत करने पर समाधान आसानी से निकल सकता है.

3. एक-दूसरे के लिए समय जरूर निकालें: काम और जिम्मेदारियों के बीच रिश्ते को नजरअंदाज न करें. रोजाना कुछ समय बिना मोबाइल या किसी अन्य व्यवधान के सिर्फ एक-दूसरे के साथ बिताएं. छोटी-सी वॉक, साथ में चाय या डिनर भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है.

4. गलती होने पर माफी मांगने में संकोच न करें: हर बार सही होना जरूरी नहीं होता. अगर आपकी वजह से पार्टनर को ठेस पहुंची है, तो दिल से माफी मांगना रिश्ते को टूटने से बचा सकता है. वहीं, सामने वाले की गलती को माफ करना भी उतना ही जरूरी है.

5. तारीफ और आभार जताने की आदत डालें: रिश्ते में केवल कमियां निकालने के बजाय पार्टनर की अच्छी बातों की तारीफ करें. छोटे-छोटे प्रयासों के लिए ‘धन्यवाद’ और ‘तुमने अच्छा किया’ जैसे शब्द रिश्ते में सकारात्मकता बढ़ाते हैं.

कब लें एक्सपर्ट की मदद?

अगर लगातार झगड़े, संवाद की कमी, अविश्वास या तनाव की वजह से रिश्ता प्रभावित हो रहा है और आप दोनों खुद समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो किसी रिलेशनशिप काउंसलर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है.