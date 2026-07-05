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क्या सिया और क्या सोनम की बेवफाई… रिश्ता टूटा तो क्या हुआ? सिंगल रहने के भी कई फायदे, खुद से मिलने का लीजिए मजा

Relationship Tips: आजकल रिश्तों में धोखा, ब्रेकअप और दिल टूटने की खबरें सुर्खियां बनी हैं. ऐसे में कई लोग यह मान लेते हैं कि बिना पार्टनर के खुश रहना मुश्किल है. लेकिन, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सिंगल रहना हमेशा अकेलापन नहीं होता. कई बार यह खुद को समझने, अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने और मानसिक रूप से मजबूत बनने का सबसे अच्छा मौका भी साबित हो सकता है.

By: Lalit Kumar | Published: July 5, 2026 9:31:32 PM IST

जानिए, सिंगल रहने के फायदे. (Canva)
जानिए, सिंगल रहने के फायदे. (Canva)


Relationship Tips: आजकल रिश्तों में धोखा, ब्रेकअप और दिल टूटने की खबरें सुर्खियां बनी हैं. सिया और सोनम जैसे मामलों ने रिश्तों की परिभाषा ही बदलकर रख दी है. ऐसे में कई लोग यह मान लेते हैं कि बिना पार्टनर के खुश रहना मुश्किल है. लेकिन, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सिंगल रहना हमेशा अकेलापन नहीं होता. कई बार यह खुद को समझने, अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने और मानसिक रूप से मजबूत बनने का सबसे अच्छा मौका भी साबित हो सकता है. 

विशेषज्ञों के अनुसार, किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद खुद को समय देना बेहद जरूरी होता है. यह दौर आपको अपनी पसंद-नापसंद, लक्ष्य और प्राथमिकताओं को समझने का अवसर देता है. जल्दबाजी में नए रिश्ते में जाने के बजाय खुद पर ध्यान देना लंबे समय में अधिक फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, किसी रिश्‍ते (Relations) में रहने का अपना मजा है, तो सिंगल (Single) रहने के भी कई फायदे हैं.

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सिंगल रहने के 6 बड़े फायदे

1. अपनी मर्जी के खुद होते मालिक: सिंगल होने का एक फायदा यह भी है कि ऐसे लोगों को कहीं खास जगह जाने का प्‍लान बनाने से पहले अपने पार्टनर की मर्जी, उसकी हां का इंतजार करना नहीं पड़ता. आप अपनी मर्जी के खुद मालिक होते हैं.

2. खुद के लिए मिलता भरपूर समय: सिंगल रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपना समय अपनी पसंद के अनुसार बिताते हैं. नई हॉबी सीखना, यात्रा करना, किताबें पढ़ना या फिटनेस पर ध्यान देना आसान हो जाता है.

3. करियर पर पूरा फोकस: रिश्तों की जिम्मेदारियों से कुछ समय दूर रहने पर कई लोग अपने करियर, पढ़ाई या बिजनेस पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाते हैं. इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है और नए अवसर मिल सकते हैं.

4. मानसिक रूप से बनते मजबूत: ब्रेकअप के बाद का समय कठिन जरूर होता है, लेकिन यही अनुभव इंसान को भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व और मजबूत बनाता है. धीरे-धीरे व्यक्ति खुद की अहमियत समझने लगता है.

5. फैसले लेने की आजादी: सिंगल लाइफ में आपको हर छोटे-बड़े फैसले के लिए किसी और की राय का इंतजार नहीं करना पड़ता. आप अपनी जरूरत और सपनों के अनुसार जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं.

6. रिश्तों को बेहतर समझने का मौका: जब व्यक्ति कुछ समय अकेला बिताता है, तो वह यह समझ पाता है कि उसे भविष्य में किस तरह का रिश्ता चाहिए और किन बातों से बचना है. इससे आगे चलकर स्वस्थ और मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिल सकती है.

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