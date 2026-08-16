Home > लाइफस्टाइल > बिना झगड़े टूट रहे हैं आजकल के रिश्ते! क्या है ‘साइलेंट ब्रेकअप’ का नया ट्रेंड, जो युवाओं पर पड़ रहा है भारी?

बिना झगड़े टूट रहे हैं आजकल के रिश्ते! क्या है ‘साइलेंट ब्रेकअप’ का नया ट्रेंड, जो युवाओं पर पड़ रहा है भारी?

Silent Breakup In Relationship: क्या आपको वो पुराने दिन याद हैं जब ब्रेकअप बहुत नाटकीय होते थे? चीख-पुकार, आंसू बहाते हुए विदाई या शायद सामान का एक बक्सा पैक करके बरामदे में छोड़ देना? खैर, वो दिन अब बीतते जा रहे हैं. अब 'शांत ब्रेकअप' का दौर शुरू हो गया है. जानिए आखिर, साइलेंट ब्रेकअप क्या होता है? बिना ब्रेकअप बोले रिश्ता क्यों खत्म करते हैं युवा? ऐसी स्थिति में क्या करें?

By: Lalit Kumar | Last Updated: August 16, 2026 3:40:44 PM IST

जानिए, 'साइलेंट ब्रेकअप' का नया ट्रेंड क्या है, जो युवाओं पर पड़ रहा है भारी? (Canva)
जानिए, 'साइलेंट ब्रेकअप' का नया ट्रेंड क्या है, जो युवाओं पर पड़ रहा है भारी? (Canva)


Silent Breakup In Relationship: रिश्ता टूटने का मतलब हमेशा जोरदार बहस, रोना-धोना या आखिरी मुलाकात नहीं होता. आजकल कई रिश्ते ऐसे भी खत्म हो रहे हैं, जहां न कोई बड़ा झगड़ा होता है और न ही कोई साफ तौर पर ब्रेकअप की बात करता है. बातचीत धीरे-धीरे कम होती जाती है, मिलने की इच्छा खत्म होने लगती है और सामने वाला अचानक अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाता है कि रिश्ते के लिए समय ही नहीं बचता है. यही स्थिति अब ‘साइलेंट ब्रेकअप’ जैसे नाम से चर्चा में है. अब सवाल है कि आखिर, साइलेंट ब्रेकअप क्या होता है? बिना ब्रेकअप बोले रिश्ता क्यों खत्म करते हैं युवा? ऐसी स्थिति में क्या करें? आइए जानते हैं इस बारे में

क्या होता है साइलेंट ब्रेकअप? 

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, साइलेंट ब्रेकअप में कपल्स औपचारिक रूप से यह नहीं कहते कि उनका रिश्ता खत्म हो चुका है. इसके बजाय उनमें से कोई एक या दोनों धीरे-धीरे भावनात्मक दूरी बनाने लगते हैं. पहले रोज होने वाली बातचीत कुछ घंटों में बदल जाती है, फिर मैसेज के जवाब देर से आने लगते हैं और आखिरकार बातचीत केवल औपचारिक रह जाती है. कई बार साथ होने के बावजूद दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव कम हो जाता है. एक-दूसरे की जिंदगी में दिलचस्पी, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा और साथ समय बिताने की इच्छा भी घटने लगती है.

You Might Be Interested In

बिना झगड़े टूट रहे हैं आजकल के रिश्ते! क्या है ‘साइलेंट ब्रेकअप’ का नया ट्रेंड, जो युवाओं पर पड़ रहा है भारी?

बिना ब्रेकअप बोले रिश्ता क्यों खत्म करते हैं युवा?

इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं. कुछ लोग सीधे तौर पर रिश्ता खत्म करने की बातचीत से बचते हैं. उन्हें सामने वाले को दुख पहुंचाने, सवालों का सामना करने या खुद को ‘बुरा इंसान’ साबित होने का डर रहता है. वहीं, कुछ मामलों में लगातार तनाव, गलतफहमियां या भावनात्मक थकान व्यक्ति को दूरी बनाने के लिए मजबूर कर सकती है. सोशल मीडिया और लगातार उपलब्ध रहने की संस्कृति ने भी रिश्तों की अपेक्षाओं को बदल दिया है. कई बार लोग बातचीत करने के बजाय इग्नोर करना या दूरी बनाना आसान विकल्प समझ लेते हैं.

ज्यादा गहरा हो सकता साइलेंट ब्रेकअप का असर

सबसे बड़ी परेशानी यह है कि, सामने वाले को स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है. उसे समझ नहीं आता कि रिश्ता चल रहा है या खत्म हो चुका है. वह बार-बार सोच सकता है कि आखिर गलती कहां हुई. इस तरह की अनिश्चितता तनाव, बेचैनी, आत्म-संदेह और भावनात्मक परेशानी बढ़ा सकती है. खासकर तब, जब व्यक्ति लंबे समय तक यह उम्मीद करता रहे कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा.

ऐसी स्थिति में क्या करें?

अगर आपको महसूस हो रहा है कि पार्टनर लगातार दूरी बना रहा है, तो अनुमान लगाने के बजाय खुलकर बातचीत करना बेहतर है. अपनी भावनाओं को आरोप लगाए बिना सामने रखें और सीधे पूछें कि वह इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस करता है. रिश्ते में बदलाव सामान्य हो सकते हैं, लेकिन लगातार संवाद से बचना समस्या का संकेत बन सकता है. अगर बातचीत के बाद भी स्थिति स्पष्ट न हो, तो अपनी भावनात्मक सीमाओं और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना जरूरी है.

Tags: breakuprelationshipsilent breakup
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

यशस्वी जायसवाल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 30 टेस्ट में 30...

August 15, 2026

कितनी कप कॉफी एक दिन में पीनी चाहिए?

August 15, 2026

रात में सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं?

August 15, 2026

ज्यादा ग्रीन टी पीने के नुकसान

August 15, 2026

बॉलीवुड के 5 सितारे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में निभाई...

August 15, 2026
बिना झगड़े टूट रहे हैं आजकल के रिश्ते! क्या है ‘साइलेंट ब्रेकअप’ का नया ट्रेंड, जो युवाओं पर पड़ रहा है भारी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिना झगड़े टूट रहे हैं आजकल के रिश्ते! क्या है ‘साइलेंट ब्रेकअप’ का नया ट्रेंड, जो युवाओं पर पड़ रहा है भारी?
बिना झगड़े टूट रहे हैं आजकल के रिश्ते! क्या है ‘साइलेंट ब्रेकअप’ का नया ट्रेंड, जो युवाओं पर पड़ रहा है भारी?
बिना झगड़े टूट रहे हैं आजकल के रिश्ते! क्या है ‘साइलेंट ब्रेकअप’ का नया ट्रेंड, जो युवाओं पर पड़ रहा है भारी?
बिना झगड़े टूट रहे हैं आजकल के रिश्ते! क्या है ‘साइलेंट ब्रेकअप’ का नया ट्रेंड, जो युवाओं पर पड़ रहा है भारी?