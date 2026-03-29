Home > लाइफस्टाइल > Refrigerator Tips: आप भी करते हैं ये गलती तो हो जाएं सतर्क, खराब हो जाएगा आपका फ्रिज

Refrigerator Tips: आप भी करते हैं ये गलती तो हो जाएं सतर्क, खराब हो जाएगा आपका फ्रिज

Refrigerator Tips: गर्म खाना सीधे फ्रिज में रखने से कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है, बिजली ज्यादा खर्च होती है, नमी और बर्फ की समस्या होती है और बाकी खाना जल्दी खराब हो सकता है. ठंडा कर के स्टोर करें.

By: sanskritij jaipuria | Published: March 29, 2026 2:08:12 PM IST

Refrigerator Tips: आप भी करते हैं ये गलती तो हो जाएं सतर्क, खराब हो जाएगा आपका फ्रिज


Refrigerator Tips: अगर आप जल्दबाजी में गर्म खाना सीधे फ्रिज में रख देते हैं, तो ये आदत धीरे-धीरे आपके किचन के सबसे जरूरी उपकरण को नुकसान पहुंचा सकती है. पहली नजर में ये एक मामूली बात लगती है, लेकिन इसका असर फ्रिज की परफॉर्मेंस, बिजली की खपत और खाने की गुणवत्ता तीनों पर पड़ता है. सही तरीके से खाना स्टोर करना न सिर्फ आपके फ्रिज की उम्र बढ़ाता है, बल्कि आपकी सेहत और बजट दोनों को सेफ रखता है.

You Might Be Interested In

फ्रिज का कंप्रेसर अंदर का तापमान स्थिर रखने का काम करता है. जब आप गर्म खाना रखते हैं, तो अंदर का तापमान अचानक बढ़ जाता है. इसे फिर से नार्मल लेवल पर लाने के लिए कंप्रेसर को ज्यादा देर तक और अधिक मेहनत करनी पड़ती है. लगातार ऐसा होने से उस पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता और उम्र दोनों प्रभावित होती हैं.

बिजली की खपत क्यों बढ़ती है

गर्म भोजन रखने पर फ्रिज को ठंडक बनाए रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है. कंप्रेसर लंबे समय तक चलता है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है. खासतौर पर गर्म मौसम में ये समस्या और गंभीर हो जाती है, क्योंकि उस समय फ्रिज पहले से ही अधिक काम कर रहा होता है.

You Might Be Interested In

 नमी और बर्फ जमने की समस्या

गर्म खाने से निकलने वाली भाप फ्रिज के अंदर नमी बढ़ा देती है. यह नमी बाद में कूलिंग सिस्टम पर जमकर बर्फ का रूप ले सकती है. इससे ठंडक का वितरण प्रभावित होता है और फ्रिज को सही तापमान बनाए रखने में दिक्कत होती है, जिससे ऊर्जा की खपत और बढ़ती है.

 दूसरे खाद्य पदार्थों पर असर

जब गर्म खाना फ्रिज में रखा जाता है, तो अंदर की हवा भी गर्म हो जाती है.इससे बाकी रखे खाद्य पदार्थों का तापमान भी प्रभावित होता है. दूध, सब्जियां और अन्य पका हुआ खाना जल्दी खराब हो सकते हैं, जो सेहत के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है.

 सही तरीका क्या है

खाना फ्रिज में रखने से पहले उसे कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें, लेकिन इसे बहुत देर तक बाहर न रखें. बेहतर है कि 1–2 घंटे के भीतर ही इसे स्टोर कर दें. साथ ही, खाने को ढककर रखें ताकि भाप बाहर न फैले और फ्रिज के अंदर नमी न बढ़े. इस सरल आदत से आपका फ्रिज बेहतर काम करेगा, बिजली की बचत होगी और खाना भी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा.

You Might Be Interested In
Tags: Refrigerator Tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जोड़ों के दर्द से हैं परेशान इस पीली चीज का...

March 29, 2026

स्वादिष्ट के साथ फायदेमंद भी हैं खरबूजे के बीज

March 29, 2026

कच्चा नारियल खाने के फायदे, सेहत के लिए है वरदान

March 28, 2026

4 रुपए से शुरू हुआ सफर – जानिए भारत में...

March 28, 2026

अपनी शाम को बनाएं खास, इन 8 बीच पर देखें...

March 28, 2026

गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी से पाएं चमकदार त्वचा, जानें फायदे...

March 27, 2026
Refrigerator Tips: आप भी करते हैं ये गलती तो हो जाएं सतर्क, खराब हो जाएगा आपका फ्रिज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Refrigerator Tips: आप भी करते हैं ये गलती तो हो जाएं सतर्क, खराब हो जाएगा आपका फ्रिज
Refrigerator Tips: आप भी करते हैं ये गलती तो हो जाएं सतर्क, खराब हो जाएगा आपका फ्रिज
Refrigerator Tips: आप भी करते हैं ये गलती तो हो जाएं सतर्क, खराब हो जाएगा आपका फ्रिज
Refrigerator Tips: आप भी करते हैं ये गलती तो हो जाएं सतर्क, खराब हो जाएगा आपका फ्रिज