खाने में हो गया है नमक ज्यादा, तो इन 5 तरीकों से करें कम

Reduce Salt in Food: नमक खाने का स्वाद बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, इसलिए हमने कई बार लोगों को ये लाइन कहते सुना है कि खाने में स्वादनुसार नमक होना चाहिए, पर कई बार गलती से खाने में नमक ज्यादा हो जाता है जिस वजह से खाने का स्वाद बिगड़ जाता है. तो आइए जानते हैं कि आप किन घरेलू नुस्खों को अपनाकर खाने में ज्यादा नमक होने पर उसे सही कर सकते हैं.

इन 6 तरीकों से करें खाने में नमक कम

फ्रेश क्रीम को सब्जी में डालें

अगर खाने में जरूरत से ज्यादा नमक हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप सब्जी में फ्रेश क्रीम को डाल सकते हैं जिससे सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाएगा और नमक भी कम हो जाएगा।

दूध का करें इस्तेमाल

अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो जाएं तो इसके लिए आप सब्जी में थोड़ा सा दूध भी मिला सकती हैं। इससे सब्जी में नमक कम हो जाएगा और उसका स्वाद भी बना रहेगा।

नींबू का रस आएगा काम

सब्जी में नमक तेज हो जाने पर इसे कम करने के वैसे तो बहुत तरीके हैं। इनमें से एक हैं कि अगर सब्जी या दाल में नींबू का रस मिलाया जाएं तो इससे नमक कम हो जाता है।

प्याज का रस है कारगर

सब्जी में नमक तेज हो जाएं तो कुछ प्याज के टुकड़े करके ब्लेंडर में इसे ब्लेंड करके थोड़ा पानी मिलाकर रस निकाल लें. फिर इसे सब्जी में डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें.

टमाटर की प्यूरी

सब्जी में नमक तेज हो जाएं तो इसे कम करने के लिए टमाटर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, फिर उसके रस को सब्जी में मिला दें। इससे सब्जी में नमक कम हो जाएगा।

आटे की गोली बनाकर डालें

अगर गलती से सब्जी या दाल में नमक ज्यादा हो गया है तो आप आटे की गूंथकर उसकी तीन-चार बड़ी-बड़ी लोई बना सकते हैं और इसे सब्जी में कुछ देर के लिए डाल दें. सब्जी को सर्व करने से पहले लोई को निकाल दें.