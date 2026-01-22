Home > लाइफस्टाइल > Kacche dudh ke fayde: चेहरे पर रोज लगाएं कच्चा दूध, 10x की स्पिड से ग्लो करेगी आपकी स्किन

Kacche dudh ke fayde: चेहरे पर रोज लगाएं कच्चा दूध, 10x की स्पिड से ग्लो करेगी आपकी स्किन

Kacche dudh ke fayde in hindi: दूध के पीने के फायदे तो हर किसी को पता है लेकिन क्या आप इसे चेहरे पर लगाने के फायदे जानते हैं. अगर नहीं तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 22, 2026 10:29:04 AM IST

raw milk on skin
raw milk on skin


Raw milk applying benefits on face: दूध जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है, शरीर से लेकर दिमाग तक सबकुछ स्वस्थ रखता है. इसमे कई पोषक तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम, विटामिन आदि ये हड्डियों को भी काफी मजबूत बनाते है. वैसे तो हर कोई दूध का सेवन उबाल के ही करता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चे दूध का सेवन हमारी त्वचा के लिए काफी अच्छा होता है. इसका यूज करने से स्किन पर काफी ग्लो आता है. तो आइए जानते हैं इसके फायदे के बारे में…

You Might Be Interested In

कच्चे दूध को चेहरे पर लगाना के फायदे: Benefits of Raw Milk On Skin

टैनिंग हटाने में मदद

जब आप रोज अपने चेहरे पर कच्चा दूध लगाते हैं और इससे मसाज करते हैं तो चेहरे पर एक अलग तरह का निखार निकल के आता है. इसे लगाने से त्वचा अंदर तक साफ होती है. कच्चे दूध में जो तत्व होते है वो हमारी डेड स्किन सेल्स को हटाते हैं. इसलिए अगर आपके चेहरे पर टैनिंग, दाग-धब्बे या अनईवेन स्किन हैं तो आप रोजाना कच्चे दूध का इस्तेमाल करें.

मुहांसों से छुटकारा

साथ ही अगर आप चेहरे पर हो रहे दाने और मुहांसों से भी परेशान है तो आप कच्चे दूध का यूज कर सकते हैं.  आप चाहें तो दूध में चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं इससे आपको जल्दी असर दिखेगा.

You Might Be Interested In

ड्राई स्किन से बचने में मदद

ठंड के मौसम में अक्सर लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है. ऐसे में कच्चे दूध का सेवन आपकी त्वचा के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इसे अगर आप रोज सुबह-शाम लगाते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग सी सॉफ्टनेस बनी रहेगी.

झुर्रियों से छुटकारा

आज-कल लोगों को झुर्रियों से काफी दिक्कत होने लगी है. लोग कम उम्र में इसके शिकार हो रहे हैं. अगर आप भी उनमें से एक है तो कच्चे दूध को अपने चेहरे पर लगाएं क्योंकि इसमें एंटी-एजिंग गुण और विटामिन ए मौजूद होते हैं, इससे आपको समस्या नहीं होगी.
 

You Might Be Interested In
Tags: Kacche dudh ke faydeKacche dudh ke fayde in hindiRaw milk applying benefits on face
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Kacche dudh ke fayde: चेहरे पर रोज लगाएं कच्चा दूध, 10x की स्पिड से ग्लो करेगी आपकी स्किन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kacche dudh ke fayde: चेहरे पर रोज लगाएं कच्चा दूध, 10x की स्पिड से ग्लो करेगी आपकी स्किन
Kacche dudh ke fayde: चेहरे पर रोज लगाएं कच्चा दूध, 10x की स्पिड से ग्लो करेगी आपकी स्किन
Kacche dudh ke fayde: चेहरे पर रोज लगाएं कच्चा दूध, 10x की स्पिड से ग्लो करेगी आपकी स्किन
Kacche dudh ke fayde: चेहरे पर रोज लगाएं कच्चा दूध, 10x की स्पिड से ग्लो करेगी आपकी स्किन