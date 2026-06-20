जिम जाने वालों की पसंद कच्चा अंडा, लेकिन क्या यह सच में बढ़ाता है प्रोटीन? जानिए साइंस क्या कहता है

itness tips: फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कच्चा अंडा खाना कोई नई बात नहीं है. कई लोग सुबह दूध में कच्चा अंडा मिलाकर पीते हैं, जबकि कुछ सीधे अंडा फोड़कर खा लेते हैं. उनका मानना होता है कि अंडे को पकाने से उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं और कच्चा अंडा ज्यादा फायदा पहुंचाता है. हालांकि, विज्ञान इस धारणा को पूरी तरह सही नहीं मानता. विशेषज्ञों के अनुसार कच्चा अंडा खाने से जुड़े फायदे जितने चर्चित हैं, उससे कहीं ज्यादा इसके संभावित जोखिमों पर ध्यान देने की जरूरत है.

F itness tips: फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कच्चा अंडा खाना कोई नई बात नहीं है. कई लोग सुबह दूध में कच्चा अंडा मिलाकर पीते हैं, जबकि कुछ सीधे अंडा फोड़कर खा लेते हैं. उनका मानना होता है कि अंडे को पकाने से उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं और कच्चा अंडा ज्यादा फायदा पहुंचाता है. हालांकि, विज्ञान इस धारणा को पूरी तरह सही नहीं मानता. विशेषज्ञों के अनुसार कच्चा अंडा खाने से जुड़े फायदे जितने चर्चित हैं, उससे कहीं ज्यादा इसके संभावित जोखिमों पर ध्यान देने की जरूरत है.

क्या कच्चे अंडे से वास्तव में ज्यादा प्रोटीन मिलता है?

कई फिटनेस प्रेमियों का मानना है कि कच्चा अंडा शरीर को अधिक प्रोटीन देता है, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार यह धारणा सही नहीं है. विशेषज्ञ बताते हैं कि इंसानी शरीर पके हुए अंडे के प्रोटीन को लगभग 90 प्रतिशत तक आसानी से अवशोषित कर लेता है, जबकि कच्चे अंडे का केवल करीब 50 प्रतिशत प्रोटीन ही शरीर उपयोग कर पाता है. यानी पोषण के लिहाज से पका हुआ अंडा अधिक लाभदायक माना जाता है.

बायोटिन की कमी का भी बन सकता है कारण

कच्चे अंडे के सफेद हिस्से में एविडिन (Avidin) नामक प्रोटीन पाया जाता है. यह शरीर में बायोटिन यानी विटामिन B7 के अवशोषण में बाधा पैदा कर सकता है. यदि लंबे समय तक अधिक मात्रा में कच्चे अंडे खाए जाएं, तो बायोटिन की कमी होने का खतरा बढ़ सकता है. बायोटिन शरीर में बालों, त्वचा और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक माना जाता है.

साल्मोनेला बैक्टीरिया का खतरा सबसे बड़ी चिंता

कच्चा अंडा खाने से जुड़ा सबसे गंभीर जोखिम उसमें मौजूद बैक्टीरिया का होता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कच्चे या अधपके अंडों में साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है. यह बैक्टीरिया अंडे के बनने की प्रक्रिया के दौरान या उसके अंदर पहले से मौजूद हो सकता है. यदि यह शरीर में प्रवेश कर जाए तो फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है.

फूड पॉइजनिंग से हो सकती हैं गंभीर परेशानियां

साल्मोनेला संक्रमण होने पर व्यक्ति को पेट दर्द, डायरिया, उल्टी, तेज बुखार और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. कुछ मामलों में संक्रमण इतना गंभीर हो सकता है कि अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी आ सकती है. इसलिए कच्चे अंडे को लेकर सावधानी बरतना जरूरी माना जाता है.

गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को क्यों रहना चाहिए सावधान?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए कच्चा अंडा अधिक जोखिम भरा हो सकता है. गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को कच्चा अंडा या उससे बनी चीजें जैसे होममेड मेयोनीज खाने से बचने की सलाह दी जाती है. इन लोगों पर साल्मोनेला संक्रमण का असर तेजी से और अधिक गंभीर रूप में दिखाई दे सकता है.

अंडा खाने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है?

यदि आप अंडे के पोषक तत्वों का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो उसे अच्छी तरह पकाकर खाना सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है. अंडे को उबालकर, ऑमलेट बनाकर या किसी अन्य तरीके से तब तक पकाना चाहिए जब तक उसका सफेद और पीला दोनों हिस्सा पूरी तरह सॉलिड न हो जाए. गर्मी के संपर्क में आने पर साल्मोनेला बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है और प्रोटीन भी शरीर द्वारा बेहतर तरीके से अवशोषित किया जा सकता है.