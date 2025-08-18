फेस्टिव सीजन के लिए Rasha Thadani के एथनिक स्टाइल्स अपनाएं, देसी लुक में दिखेंगी अप्सरा

Rasha Thadani Ethnic Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं। अक्सर वेस्टर्न लुक में दिखने वाली राशा इस बार अपने एथनिक स्टाइल को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। उनकी तस्वीरें और वीडियोज इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर लोग उनकी सादगी और खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे।

राशा के फोटोज में उनके पांच अलग-अलग पारंपरिक आउटफिट्स देखने को मिले। उन्होंने कभी गुलाबी पोल्का डॉट कुर्ता पहना, तो कभी पीले रंग का शरारा सेट। वहीं, आइवरी चिकनकारी कुर्ता और ब्रोकेंड कुर्ता में भी उनका अंदाज बेहद शालीन नजर आया। खास बात यह रही कि इन लुक्स को उन्होंने मिनिमल मेकअप और हल्के गहनों के साथ कैरी किया, जिससे उनकी पर्सनैलिटी और निखरकर सामने आई।

राशा में रवीना की झलक

सोशल मीडिया पर फैंस राशा की तुलना उनकी मां रवीना से करने लगे हैं। कई लोगों का कहना है कि राशा में रवीना की ही झलक दिखाई देती है। वहीं, कुछ ने यह भी लिखा कि वे आने वाले समय में बॉलीवुड की अगली फैशन आइकन साबित हो सकती हैं। रवीना टंडन ने भी अपनी बेटी की इन तस्वीरों को शेयर कर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि राशा जिस भी लुक को अपनाती हैं, उसमें हमेशा आत्मविश्वास झलकता है और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है।

बॉलीवुड में कब होगी एंट्री

राशा थडानी फिलहाल फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता और स्टाइलिश अंदाज बता रहा है कि वे जल्दी ही बॉलीवुड में एंट्री कर सकती हैं। हालांकि, उन्होंने अपना एक डांस नंबर ‘ऊई अम्मा’ दिया है जो इस समय खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल उनका एथनिक लुक फैंस के दिलों पर राज कर रहा है।