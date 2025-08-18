Home > मनोरंजन > फेस्टिव सीजन के लिए Rasha Thadani के एथनिक स्टाइल्स अपनाएं, देसी लुक में दिखेंगी अप्सरा

फेस्टिव सीजन के लिए Rasha Thadani के एथनिक स्टाइल्स अपनाएं, देसी लुक में दिखेंगी अप्सरा

Rasha Thadani Pics: रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी इन दिनों अपने एथनिक लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। यहां देखें उनके 5 बेस्ट देसी आउटफिट्स और जानें क्यों फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 18, 2025 13:17:00 IST

Rasha Thadani
Rasha Thadani

Rasha Thadani Ethnic Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं। अक्सर वेस्टर्न लुक में दिखने वाली राशा इस बार अपने एथनिक स्टाइल को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। उनकी तस्वीरें और वीडियोज इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर लोग उनकी सादगी और खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे।

राशा के फोटोज में उनके पांच अलग-अलग पारंपरिक आउटफिट्स देखने को मिले। उन्होंने कभी गुलाबी पोल्का डॉट कुर्ता पहना, तो कभी पीले रंग का शरारा सेट। वहीं, आइवरी चिकनकारी कुर्ता और ब्रोकेंड कुर्ता में भी उनका अंदाज बेहद शालीन नजर आया। खास बात यह रही कि इन लुक्स को उन्होंने मिनिमल मेकअप और हल्के गहनों के साथ कैरी किया, जिससे उनकी पर्सनैलिटी और निखरकर सामने आई।

View this post on Instagram

A post shared by Rasha Thadani (@rashathadani)

राशा में रवीना की झलक

सोशल मीडिया पर फैंस राशा की तुलना उनकी मां रवीना से करने लगे हैं। कई लोगों का कहना है कि राशा में रवीना की ही झलक दिखाई देती है। वहीं, कुछ ने यह भी लिखा कि वे आने वाले समय में बॉलीवुड की अगली फैशन आइकन साबित हो सकती हैं। रवीना टंडन ने भी अपनी बेटी की इन तस्वीरों को शेयर कर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि राशा जिस भी लुक को अपनाती हैं, उसमें हमेशा आत्मविश्वास झलकता है और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है।

साउथ की ये 5 हसीनाएं बनीं बॉलीवुड की रानी, सुपरस्टार्स के दिलों पर किया राज!

बॉलीवुड में कब होगी एंट्री

राशा थडानी फिलहाल फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता और स्टाइलिश अंदाज बता रहा है कि वे जल्दी ही बॉलीवुड में एंट्री कर सकती हैं। हालांकि, उन्होंने अपना एक डांस नंबर ‘ऊई अम्मा’ दिया है जो इस समय खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल उनका एथनिक लुक फैंस के दिलों पर राज कर रहा है।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

August 17, 2025

जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

August 17, 2025

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025
फेस्टिव सीजन के लिए Rasha Thadani के एथनिक स्टाइल्स अपनाएं, देसी लुक में दिखेंगी अप्सरा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

फेस्टिव सीजन के लिए Rasha Thadani के एथनिक स्टाइल्स अपनाएं, देसी लुक में दिखेंगी अप्सरा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फेस्टिव सीजन के लिए Rasha Thadani के एथनिक स्टाइल्स अपनाएं, देसी लुक में दिखेंगी अप्सरा
फेस्टिव सीजन के लिए Rasha Thadani के एथनिक स्टाइल्स अपनाएं, देसी लुक में दिखेंगी अप्सरा
फेस्टिव सीजन के लिए Rasha Thadani के एथनिक स्टाइल्स अपनाएं, देसी लुक में दिखेंगी अप्सरा
फेस्टिव सीजन के लिए Rasha Thadani के एथनिक स्टाइल्स अपनाएं, देसी लुक में दिखेंगी अप्सरा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?