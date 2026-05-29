रात में दाल खाना फायदेमंद या नुकसानदायक, सेहत पर पड़ सकता है भारी? क्या कहता है आयुर्वेद

Eating Dal at Night: अक्सर घरों में दाल बहुत ज्यादा खाई जाती है. दाल खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. दाल के बिना तो खाने की थाली अधूरी सी लगती है. दाल शरीर के लिए काफी फायदेमंद भी मानी जाती है. कई लोगों के घरों में इसे सुबह बनाया जाता है, तो कुछ घरों में शाम के समय दाल खाना पसंद किया जाता है. आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से ये बताने जा रहे हैं कि रात के समय दाल खाने से सेहत पर क्या असर पड़ सकते हैं और रात के समय दाल खाना सेहत के लिए सही है या नहीं. इस बारे में आयुर्वेद क्या कहता है?

कौन सी दाल रात में फायदेमंद?

आयुर्वेद में कहा जाता है कि रात के समय हमेशा हल्का खाना खाना चाहिए. दाल थोड़ी भारी होती है. अगर आप रात के समय दाल का सेवन करते हैं, तो पेट से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि अगर आप रात के समय दाल खाना चाहते हैं, तो अरहर, मसूर और उरद की दाल खाने से बचें. आपको रात के समय मूंग की दाल को अपने खाने में शामिल करना चाहिए. आयुर्वेद में कहा जाता है कि दाल सुबह या शाम के समय नहीं बल्कि दोपहर में खाना चाहिए. इस समय मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिसके कारण दाल आसानी से पच जाती है और आपका वजन भी नियंत्रण में रहता है.

किसे रात में नहीं खानी चाहिए दाल?

बता दें कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो रात के समय दाल नहीं खानी चाहिए.

जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं. उन्हें अरहर, मसूर और काली उड़द का सेवन नहीं करना चाहिए.

जिन लोगों को नींद से संबंधित परेशानी है, उन्हें भी रात में दाल का सेवन नहीं करना चाहिए.

रात के समय दाल खाने से आपको गैस, एसिडिटी और पेट से संबंधित तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

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