Stroke Awareness: चलते मैच में गई रणजी खिलाड़ी की जान…स्ट्रोक बताई जा रही मौत की वजह, अचानक आने के कारण से लेकर सावधानियों; तक यहां जानें सब कुछ

Stroke Awareness: हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना में, मिजोरम के पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर के. लालरेमरुआता का एक लोकल क्रिकेट मैच के दौरान स्ट्रोक आने से दुखद निधन हो गया, अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है. 38 साल के लालरेमरुआता सैरांग रेलवे स्टेशन के पास सुआका क्रिकेट ग्राउंड में खालिद मेमोरियल सेकंड डिवीजन स्क्रीनिंग टूर्नामेंट में खेलते समय गिर गए थे. तुरंत मेडिकल मदद और उन्हें होश में लाने की कोशिशों के बावजूद, उसी दिन बाद में उनका निधन हो गया. इस अचानक हुई मौत से मिजोरम क्रिकेट समुदाय और पूरे क्षेत्र के खेल प्रशंसक सदमे में हैं.

लालरेमरुआता लोकल और राज्य क्रिकेट में एक सम्मानित व्यक्ति थे. उन्होंने मिजोरम के लिए दो रणजी ट्रॉफी मैच और सात सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी गेम खेले थे, और अपने प्रतिस्पर्धी सालों के बाद भी वह जमीनी स्तर की टीमों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे.

के. लालरेमरुआता के साथ क्या हुआ?

यह घटना खालिद मेमोरियल सेकंड डिवीजन स्क्रीनिंग टूर्नामेंट के दौरान हुई, जहां लालरेमरुआता सुआका क्रिकेट ग्राउंड में चॉवनपुई आईएलएमओवी क्रिकेट क्लब के खिलाफ वेंघनुई रेडर्स क्रिकेट क्लब का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने अपनी बैटिंग पूरी कर ली थी और पवेलियन की ओर वापस जा रहे थे, तभी उन्हें अचानक सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई. कुछ ही पलों में, वह मैदान पर गिर गए और बेहोश हो गए.

मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्हें आगे के इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मिजोरम (CAM) ने बाद में घोषणा की कि मैच के दौरान लालरेमरुआता को स्ट्रोक आया था, जिससे उनकी असमय मृत्यु हो गई. एसोसिएशन ने शोक व्यक्त किया और राज्य में क्रिकेट के लिए उनकी सेवाओं की सराहना की.

मिजोरम के खेल और युवा सेवा मंत्री लालघिंगलोवा हमार ने भी इस नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया, इसे खेल समुदाय के लिए एक “दुखद घटना” बताया.

एक एथलीट को स्ट्रोक कैसे आता है?

स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून का बहाव रुक जाता है या जब कोई ब्लड वेसल फट जाती है, जिससे दिमाग के टिशू को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. तुरंत पहचान और इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देरी से दिमाग को स्थायी नुकसान या मौत हो सकती है. यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि स्वस्थ दिखने वाले एथलीटों में, तीव्र शारीरिक तनाव कभी-कभी छिपे हुए जोखिम कारकों को सामने ला सकता है जो अचानक कार्डियोवैस्कुलर या सेरेब्रोवास्कुलर घटनाओं में योगदान करते हैं.

स्ट्रोक के लक्षण

स्ट्रोक के लक्षणों में चेहरे, हाथ या पैर के एक हिस्से में अचानक कमजोरी या सुन्नता, बोलने या समझने में भ्रम, एक या दोनों आँखों में धुंधला दिखना, संतुलन खोना, और बिना किसी कारण अचानक तेज सिरदर्द शामिल हैं.

स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

स्ट्रोक से बचने के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाना ज़रूरी है, जिसमें स्वस्थ आहार (फल, सब्ज़ियां, साबुत अनाज), नियमित व्यायाम, धूम्रपान और शराब छोड़ना/सीमित करना, और वजन व तनाव को नियंत्रित करना शामिल है; साथ ही ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर जैसी स्थितियों का नियमित प्रबंधन करें, क्योंकि ये स्ट्रोक के प्रमुख जोखिम कारक हैं.

स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में जागरूकता

के. लालरेमरुआता का अचानक निधन इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि गंभीर स्वास्थ्य आपात स्थिति अप्रत्याशित रूप से आ सकती है, यहां तक ​​कि सक्रिय एथलीटों में भी. लोकल मैच के दौरान स्ट्रोक के बाद उनकी मौत ने रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग और स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में जागरूकता के महत्व को उजागर किया है. जैसे ही मिजोरम क्रिकेट समुदाय शोक मना रहा है, एथलीटों के स्वास्थ्य, इमरजेंसी की तैयारी और निवारक देखभाल के बारे में बातचीत को नई गंभीरता मिली है.

