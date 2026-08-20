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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर कलाकंद से करें भाई का मुंह मीठा, रिश्ते में घुलेगी मिठास, दिन भी बन जाएगा खास

Raksha Bandhan Kalakand Recipe: रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ राखी बांधने और भाई-बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट करने का दिन नहीं, बल्कि अपनों के साथ खुशियां और मिठास बांटने का भी खास मौका है. इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. रक्षाबंधन पर अगर आप बाजार की मिठाई के बजाय घर पर कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो कलाकंद एक शानदार विकल्प हो सकता है. सीखें बनाने का आसान तरीका-

By: Lalit Kumar | Published: August 20, 2026 7:29:29 PM IST

रक्षाबंधन पर कलाकंद से करें भाई का मुंह मीठा. (Canva)
रक्षाबंधन पर कलाकंद से करें भाई का मुंह मीठा. (Canva)


Raksha Bandhan Kalakand Recipe: रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ राखी बांधने और भाई-बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट करने का दिन नहीं, बल्कि अपनों के साथ खुशियां और मिठास बांटने का भी खास मौका है. इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. रक्षाबंधन पर अगर आप बाजार की मिठाई के बजाय घर पर कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो कलाकंद एक शानदार विकल्प हो सकता है. दूधिया स्वाद, नरम बनावट और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स की सजावट इसे हर उम्र के लोगों की पसंदीदा मिठाई बना देती है. राखी बांधने के बाद जब बहन अपने भाई का मुंह इस स्वादिष्ट मिठाई से मीठा कराएगी, तो त्योहार की खुशी और भी बढ़ जाएगी. 

खास बात यह है कि कलाकंद बनाने के लिए बहुत ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं पड़ती. इसे तैयार करने में मावा और पनीर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इलायची और ड्राई फ्रूट्स इसका स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ा देते हैं. तो इस रक्षाबंधन रिश्ते में प्यार के साथ मिठास घोलने के लिए घर पर ही बनाएं स्वादिष्ट कलाकंद. सीखें इस मिठाई को बनाने का आसान तरीका-

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कलाकंद बनाने के लिए सामग्री

  • मावा (खोया) – 250 ग्राम
  • पनीर – 300 ग्राम
  • दूध – 3/4 कप
  • क्रीम – 1/2 कप
  • ड्राई फ्रूट्स – 2 टेबलस्पून
  • इलायची पाउडर – 1 टी स्पून
  • चीनी – 1 कप
  • घी – 1 टेबलस्पून

कलाकंद बनाने का तरीका

स्टेप 1- रक्षाबंधन के खास मौके पर कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले पनीर और मावा लें और इन्हें अच्छी तरह से क्रश करते हुए एक बर्तन में मैश कर लें. चाहें तो इसके लिए पहले दोनों आइटम्स को कद्दूकस भी कर सकते हैं. दोनों सामग्रियों के अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद इसमें क्रीम और दूध डालकर मिक्सचर तैयार कर लें. इसके बाद इस मिश्रण को अलग रख दें. 

स्टेप 2- अब एक कड़ाही लें और उसमें घी डालकर उसे मीडियम आंच पर गर्म करें. घी पिघलने के बाद उसमें मावा-पनीर से तैयार मिश्रण डालकर पकने दें. मिश्रण को पकाने के दौरान इसे करछी की मदद से चलाते हुए भूनें. जब मिश्रण अच्छी तरह से दूध और क्रीम के साथ मिक्स हो जाए और दूध सूखने लगे तो इसमें स्वादानुसार चीनी डालकर मिक्स करें. 

स्टेप 3- मिश्रण का दूध सूखने और चीनी पिघलने के बाद इसमें इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डालकर मिलाएं. इसके बाद गैस बंद कर कलाकंद के मिश्रण को ठंडा होने दें. अब एक थाली या ट्रे लें और उसके तले में देसी घी लगा दें. इसके बाद कलाकंद का मिश्रण थाली/ट्रे में डालकर चारों ओर एकसमान फैला दें.

स्टेप 4- अब इस मिश्रण को सेट होने के लिए कुछ देर तक अलग रख दें. जब मिश्रण सेट हो जाए तो उसे एक चाकू की मदद से समान आकार के चौकोर या मनचाहे आकार के टुकड़ों में काट लें. आपकी स्वाद से भरी कलाकंद मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है. इस मिठाई से घर आए मेहमानों और अपने भाई का मुंह मीठा कराएं. आप चाहें तो कलाकंद को एयरटाइप कंटेनर में भी स्टोर कर रख सकते हैं.

Tags: Food recipeRaksha Bandhan 2026sweet recipe
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