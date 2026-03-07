Fitness mantra: स्वाद और स्वास्थ्य में संतुलन का मंत्र, तमन्ना भाटिया के फिटनेस कोच सिद्धार्थ ने बताया राजमा चावल खाने का सही तरीका

Fitness mantra: राजमा चावल उत्तर भारतीय व्यंजनों में सबसे पसंदीदा और आरामदायक व्यंजनों में से एक है. इसमें लाल राजमा को प्याज, टमाटर और मसालों की गाढ़ी ग्रेवी में पकाया जाता है और इसे उबले हुए चावल के साथ परोसा जाता है. इस व्यंजन का स्वाद न केवल लाजवाब होता है बल्कि यह प्रोटीन से भरपूर और शाकाहारी भी है. कई घरों में इसे घर जैसा आरामदायक भोजन माना जाता है. धीमी आंच पर पकाया गया राजमा मलाईदार और मुलायम होता है, और मसालों की खुशबू इसे और भी आकर्षक बनाती है.

फिटनेस के साथ राजमा चावल का संतुलन

फिटनेस प्रेमियों के लिए राजमा चावल को लेकर अक्सर यह धारणा होती है कि इसे खाने से वजन बढ़ सकता है. लेकिन सेलिब्रिटी फिटनेस कोच सिद्धार्थ सिंह, जो तमन्ना भाटिया जैसी स्टार्स को ट्रेनिंग देते हैं, इस धारणा को पूरी तरह गलत मानते हैं. उनका कहना है कि “वजन कम करने के लिए राजमा चावल खाना बंद करने की जरूरत नहीं है. इसे संतुलित तरीके से शामिल किया जा सकता है.” सिद्धार्थ का मानना है कि स्थायी फिटनेस के लिए अत्यधिक डाइटिंग की बजाय सही आदतें बनाना जरूरी है.

संतुलित थाली

सिद्धार्थ ने राजमा चावल को फिटनेस फ्रेंडली बनाने के लिए तीन आसान उपाय सुझाए हैं:

चावल की मात्रा कम करें – चावल में उच्च कार्बोहाइड्रेट होते हैं. अधिक मात्रा में चावल खाने से ऊर्जा में अचानक उतार-चढ़ाव आ सकता है. इसलिए थाली में चावल की मात्रा सीमित रखें.

चावल में उच्च कार्बोहाइड्रेट होते हैं. अधिक मात्रा में चावल खाने से ऊर्जा में अचानक उतार-चढ़ाव आ सकता है. इसलिए थाली में चावल की मात्रा सीमित रखें. राजमा की मात्रा बढ़ाएं – राजमा में प्रोटीन और पोषक तत्व भरपूर होते हैं. छोटी कटोरी की बजाय राजमा की एक बड़ी कटोरी खाएं, ताकि पोषण का सही संतुलन बना रहे.

राजमा में प्रोटीन और पोषक तत्व भरपूर होते हैं. छोटी कटोरी की बजाय राजमा की एक बड़ी कटोरी खाएं, ताकि पोषण का सही संतुलन बना रहे. सलाद और अतिरिक्त प्रोटीन शामिल करें – थाली में ताजा सलाद जोड़ें और प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए 200 ग्राम ग्रीक योगर्ट शामिल करें. इससे भोजन संतुलित और स्वादिष्ट बन जाता है.

स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन

सिद्धार्थ ने बताया कि इस तरह की थाली खाने से शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और स्वाद भी बना रहता है. सिद्धार्थ का कहना है कि फिटनेस का मतलब केवल कैलोरी कम करना नहीं है, बल्कि शरीर की जरूरतों के अनुसार पोषण लेना है. राजमा चावल जैसे भोजन को सही तरीके से खाने से स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन बनाया जा सकता है. उन्होंने जोर दिया कि भोजन का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है जितना पोषण पर ध्यान देना.

संतुलित और स्मार्ट तरीके खाना खाएं

वीडियो के अंत में सिद्धार्थ ने यह भी बताया कि किसी को भी अपने फिटनेस सिद्धांत के आधार पर राजमा चावल खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है. महत्वपूर्ण यह है कि इसे संतुलित और स्मार्ट तरीके से खाया जाए. राजमा चावल को सही मात्रा में, पोषण और स्वाद का ध्यान रखते हुए खाने से फिटनेस और स्वास्थ्य दोनों बनाए रखे जा सकते हैं.