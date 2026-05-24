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Imli ka Amlana: खट्टा-मीठा और चटपटा… इमली का अमलाना देगा गर्मी में इंस्टेंट राहत, जानिए रेसिपी

Imli ka Amlana: राजस्थान की पारंपरिक ड्रिंक इमली का अमलाना गर्मियों में शरीर को ठंडक और ताजगी देने के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इमली, पुदीना, भुना जीरा और काला नमक से तैयार यह खट्टा-मीठा ड्रिंक लू और डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है. इसे घर पर बेहद आसानी से बनाया जा सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 24, 2026 6:56:45 PM IST

इमली का अमलाना
इमली का अमलाना


Imli ka Amlana: गर्मियों का मौसम आते ही शरीर को ठंडक और ताजगी देने वाले देसी ड्रिंक्स की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में राजस्थान की पारंपरिक रसोई से निकला ‘इमली का अमलाना’ एक बेहतरीन और हेल्दी विकल्प माना जाता है. यह खट्टा-मीठा और हल्का चटपटा ड्रिंक न सिर्फ स्वाद में शानदार होता है, बल्कि तेज गर्मी और लू से बचाने में भी बेहद कारगर माना जाता है. राजस्थान के कई हिस्सों में सालों से अमलाना को गर्मियों का खास पारंपरिक पेय माना जाता है. इसमें इस्तेमाल होने वाली इमली, पुदीना, भुना जीरा और काला नमक शरीर को ठंडक देने के साथ डाइजेशन को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

क्यों खास है इमली का अमलाना?

इमली में प्राकृतिक एंटीऑक्सिडेंट्स और विटामिन C पाया जाता है, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. वहीं पुदीना शरीर को ठंडक पहुंचाता है और पेट को राहत देता है. भुना जीरा और काला नमक पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं. गर्मी में डिहाइड्रेशन, थकान और लू जैसी समस्याओं से बचने के लिए यह ड्रिंक काफी फायदेमंद माना जाता है. यही वजह है कि राजस्थान में इसे समर स्पेशल ड्रिंक के तौर पर खूब पसंद किया जाता है.

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इमली का अमलाना बनाने के लिए सामग्री

  • बिना बीज वाली इमली – ½ कप
  • गुड़ या चीनी – ½ कप
  • पानी – 3 से 4 कप
  • पुदीने के पत्ते – 15 से 20
  • भुना जीरा पाउडर – 1 छोटा चम्मच
  • काला नमक – 1 छोटा चम्मच
  • काली मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच
  • इलायची पाउडर – ¼ छोटा चम्मच
  • बर्फ के टुकड़े – आवश्यकतानुसार

ऐसे तैयार करें राजस्थानी स्टाइल अमलाना

इमली को भिगोएं सबसे पहले इमली को एक कप गुनगुने पानी में 30 से 40 मिनट के लिए भिगोकर रख दें ताकि वह अच्छी तरह मुलायम हो जाए.

इमली का पल्प निकालें

के नरम होने के बाद उसे हाथों से अच्छी तरह मैश करें. अब इस मिश्रण को छलनी से छान लें ताकि स्मूद पल्प अलग हो जाए और रेशे निकल जाएं.

गुड़ का सिरप तैयार करें

एक अलग बर्तन में आधा कप पानी और गुड़ डालकर हल्की आंच पर गर्म करें. जब गुड़ पूरी तरह घुल जाए तो गैस बंद कर दें. ध्यान रखें कि इसे चाशनी की तरह गाढ़ा नहीं करना है. इसके बाद मिश्रण को छानकर ठंडा कर लें.

सभी चीजों को मिक्स करें

अब एक बड़े जग में इमली का पल्प, गुड़ का पानी और बाकी बचा हुआ ठंडा पानी डालें. फिर इसमें भुना जीरा पाउडर, काला नमक, काली मिर्च, इलायची पाउडर और कुचला हुआ पुदीना डालकर अच्छी तरह मिला लें. तैयार अमलाना को कुछ देर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखें. सर्व करते समय ग्लास में आइस क्यूब्स डालें और ऊपर से ठंडा अमलाना डालें. पुदीने की पत्तियों से गार्निश करके इसे सर्व करें.

स्वाद के साथ हेल्थ का भी खजाना

इमली का अमलाना सिर्फ एक स्वादिष्ट ड्रिंक नहीं बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद माना जाता है. यह शरीर को हाइड्रेट रखने, पाचन सुधारने और गर्मी से राहत दिलाने में मदद करता है. बाजार के कोल्ड ड्रिंक्स की तुलना में यह कहीं ज्यादा हेल्दी और नेचुरल विकल्प है.

Tags: Rajasthan Summer Drink
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