शौर्य, संस्कृति और समर्पण… रहस्यमयी गाथाओं से भरा है राजस्थान का यह किला, सूर्यास्त के बाद जाने की पाबंदी

Rajasthan Bhangarh Fort Story: ‘राजस्थान’ यानी ‘राजाओं की भूमि’… एक ऐसी धरती, जहां शौर्य भी है, संस्कृति भी… जहां तपते रेगिस्तान के बीच रंगों से भरी ज़िंदगी मुस्कराती है. यहां के भव्य किले, संगमरमर के महल, प्राचीन मंदिर और ऊंची पहाड़ियां और भी बहुत कुछ, जो किसी को अपनी ओर खींच लेती हैं. दिन की गर्म हवाएं तो रात में ठंडी खामोशी. कहीं ऊंटों की चाल है तो कहीं बाज़ारों की रौनक. कहीं लोकनृत्य की थाप है, तो कहीं वीरों की अमर गाथाएं. यहां के लोग सिर्फ मेहमानों का स्वागत नहीं करते, बल्कि उन्हें दिल से अपनाते हैं. कुल मिलाकर राजस्थान तमाम रहस्यमयी गाथाओं से भरा पड़ा है. अगर आप भी इन चीजों में रुचि रखते हैं तो इस छुट्टी जरूर घूमने का प्लान बनाएं. यहां की यात्रा अपने आप में यादगार बन जाएगी. तो चलिए राजस्थान को जानते हैं-

श्राप और डरावने रहस्यों से भरा है भानगढ़ किला

आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी किले के बारे जो अपने श्राप के लिए प्रसिद्ध है. जी हां, यह राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच घिरा है. इसका नाम है भानगढ़ किला, जो भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है. यह किला जितना अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही अपने डरावने किस्सों और श्राप की कहानियों के लिए भी जाना जाता है. दूर-दूर से लोग इस किले को देखने आते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही यहां सन्नाटा छा जाता है.

16वीं शताब्दी में हुआ था इस किले का निर्माण

बता दें कि, भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था. एक समय ऐसा था जब भानगढ़ बहुत समृद्ध और खुशहाल नगर हुआ करता था. यहां बाजारों की चहल-पहल, महलों की रौनक और मंदिरों की घंटियों की आवाज हर तरफ सुनाई देती थी. आज भी किले के अंदर मंदिरों, हवेलियों और महलों के खंडहर मौजूद हैं. किले में मुख्य द्वार के अलावा लाहौरी द्वार, अजमेरी द्वार, फूलबाड़ी द्वार और दिल्ली द्वार जैसे बड़े प्रवेश द्वार बने हुए हैं. खंडहर होने के बावजूद किला आज भी अपनी भव्यता दिखाता है. चारों ओर हरियाली और पहाड़ों का शांत वातावरण इसे और भी खूबसूरत बना देता है.

प्रवेश द्वार पर कई पुराने हिन्दू मंदिर

किले के प्रवेश द्वार पर कई पुराने हिंदू मंदिर बने हुए हैं, जिनमें गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय मंदिर, मंगला देवी मंदिर और गणेश मंदिर प्रमुख हैं. ये सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं और उनकी दीवारों पर की गई पत्थरों की नक्काशी आज भी लोगों को हैरान कर देती है. गोपीनाथ मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और उसकी कारीगरी उस समय की शानदार कला को दर्शाती है.

नर्तकियों की हवेली सबसे प्रसिद्ध

किले के अंदर कई हवेलियों के अवशेष भी मौजूद हैं. इनमें सबसे प्रसिद्ध ‘नर्तकियों की हवेली’ हैं, जहां कभी राज दरबार की नर्तकियां रहती थीं. इसके अलावा पुराने बाजार के खंडहर आज भी दिखाई देते हैं. बाजार के अंत में राजमहल स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कभी सात मंजिला हुआ करता था, लेकिन अब उसकी केवल चार मंजिलें ही बची हैं.

बाबा बालौ नाथ से जुड़ा है यह किला

भानगढ़ के श्राप की सबसे मशहूर कहानी बाबा बालू नाथ से जुड़ी हुई है. कहा जाता है कि जिस जगह किला बनाया गया, वहां पहले बाबा बालौ नाथ नाम के साधु तपस्या करते थे. उन्होंने राजा को किला बनाने की अनुमति तो दी, लेकिन एक शर्त रखी- किले की कोई भी इमारत उनकी कुटिया से ऊंची नहीं होनी चाहिए और उसकी परछाईं उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए. कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन बाद में राजा के वंशजों ने किले को और ऊंचा बनवा दिया. जैसे ही महल की परछाईं साधु की कुटिया पर पड़ी, साधु का श्राप सच हो गया और पूरा भानगढ़ धीरे-धीरे उजड़ गया.

भानगढ़ किले से जुड़ी एक और कहानी

दूसरी कहानी राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की है. कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर थीं और उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में होती थी. एक तांत्रिक उनसे प्रेम करता था और काले जादू से उन्हें अपने वश में करना चाहता था. एक दिन जब राजकुमारी बाजार में इत्र खरीदने गईं, तब तांत्रिक ने इत्र में जादू मिला दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही उसके वश में हो जाएं. लेकिन राजकुमारी उसकी चाल समझ गईं और इत्र को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया. पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़का और उसे कुचल दिया. मरने से पहले तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह नगर जल्द ही बर्बाद हो जाएगा और यहां कोई जीवित नहीं रह पाएगा.

किले के बारे में क्या कहते हैं स्थानीय लोग

कहा जाता है कि इसके कुछ समय बाद युद्ध और विनाश ने पूरे भानगढ़ को खत्म कर दिया. तब से यह जगह वीरान पड़ी हुई है. स्थानीय लोग मानते हैं कि आज भी यहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं. आज भले ही भानगढ़ किला खंडहर बन चुका हो, लेकिन उसकी रहस्यमयी कहानियां, शांत वातावरण और ऐतिहासिक भव्यता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. यह किला राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, कला और रहस्य का अनोखा संगम माना जाता है.

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