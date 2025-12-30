Priyanka Gandhi का बेटा रेहान या होने वाली बहू अवीवा बेग कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें यहां पूरी जानकारी

Raihan Vadra-Aviva Baig’s Education: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक बड़ा कदम उठाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 25 साल के रेहान ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है. सूत्रों के अनुसार, रेहान ने करीब सात साल तक अवीवा को डेट करने के बाद हाल ही में उन्हें प्रपोज़ किया. बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों ने अपनी सहमति दे दी है, और सगाई को उनका पूरा सपोर्ट है. दोनों परिवारों के बीच काफी करीबी रिश्ता है.

अविवा बेग कौन हैं?

प्रियंका गांधी की होने वाली बहू, अविवा बेग, नई दिल्ली में रहने वाली एक फाइन आर्ट फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने दिल्ली में एक फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस, एटेलियर 11 की सह-स्थापना की है, जो कई ब्रांड और क्लाइंट्स के साथ काम करता है. अपनी कलात्मक रुचियों के अलावा, अविवा एक पूर्व नेशनल-लेवल फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं. इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 11,000 फॉलोअर्स हैं.

अविवा की शिक्षा

अविवा ने नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल, बाराखंभा रोड में पढ़ाई की. उनके पास ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (JGU) से जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन (मीडिया कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म) में डिग्री है, जहाँ उन्होंने 2018 से 2021 तक पढ़ाई की.

अविवा बेग का करियर

अविवा अपनी विज़ुअल स्टोरीटेलिंग के लिए जानी जाती हैं जो सामाजिक मुद्दों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बारीकियों को दिखाती है. वह अभी PlusRymn में एक प्रोड्यूसर के तौर पर काम करती हैं, यह भूमिका उन्होंने दिसंबर 2023 से संभाली है. उनकी फोटोग्राफी को सादगी और जटिलता का मिश्रण बताया जाता है, जो अक्सर ज़िंदगी को एक “शांत दर्शक” के नज़रिए से दिखाती है, और उनके काम को ‘यू कैन नॉट मिस दिस’ और ‘द इल्यूज़री वर्ल्ड‘ जैसे कई बड़े आर्ट शोकेस में दिखाया गया है.

रेहान वाड्रा कौन हैं?

रेहान वाड्रा प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के सबसे बड़े बेटे हैं. रेहान का जन्म 29 अगस्त, 2000 को हुआ था. अपने परिवार के कई सदस्यों के विपरीत, रैहान सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं और उन्होंने कला के क्षेत्र में करियर बनाया है. उन्होंने 10 साल की उम्र में फोटोग्राफी शुरू की थी. उनके काम में वाइल्डलाइफ, स्ट्रीट और कमर्शियल फोटोग्राफी शामिल है.

रेहान वाड्रा की शैक्षणिक योग्यता

रेहान ने अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून के द दून स्कूल से पूरी की, उसी स्कूल में राजीव गांधी और राहुल गांधी ने भी पढ़ाई की थी. बाद में, वह आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए. रेहान वाड्रा ने SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ़ लंदन से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की.

रेहान वाड्रा का करियर

रेहान का काम मुख्य रूप से फोटोग्राफी और इमर्सिव इंस्टॉलेशन के ज़रिए धारणा, नियंत्रण और पसंद जैसे विषयों को दिखाता है. उनके पोर्टफोलियो में वाइल्डलाइफ (खासकर रणथंभौर के बाघ), स्ट्रीट और कमर्शियल फोटोग्राफी शामिल है. उनका काम APRE आर्ट हाउस की वेबसाइट पर दिखाया गया है.