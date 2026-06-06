Ragi Dosa Recipe: आयरन और कैल्सियम की कमी होगी दूर, अगर आपने ये एक बार बनाकर खा लिया तो भूल जायेंगे normal डोसा

आजकल हर कोई हेल्दी खाना ही खाना चाहता है, लेकिन स्वाद के साथ समझौता करना थोड़ा मुश्किल होता है, खासतौर पर भारतीयों के लिए. भारतीयों को थोड़ा तीखा और चटपटा खाना पसंद होता है.

रागी डोसा हेल्दी खाने का एक बेहतरीन विकल्प है. यह पूरा मील बेहद टेस्टी होता है साथ ही भरपूर पोषण प्रदान करता है. यह फाइबर युक्त और ग्लूटन फ्री होता है. आइये देखते हैं इसकी रेसिपी!

सामग्री (4–5 डोसा के लिए)

रागी आटा (फिंगर मिलेट)– 1 कप (150 ग्राम)

चावल का आटा (राइस फ्लोर)– 1/2 कप

सूजी– 1/2 कप (वैकल्पिक, कुरकुरापन के लिए)

दही (खट्टी)– 1/4 कप (वैकल्पिक)

पानी– 1.5 कप (बैटर के घुलने के लिए)

नमक– 1/2 छोटा चम्मच

जीरा (कुरूर)– 1 छोटा चम्मच

काली मिर्च (पीसा हुआ)– 1/2 छोटा चम्मच

अदरक‑हरी मिर्च का पेस्ट– 1 छोटा चम्मच

हरा धनिया (कटा)– 2 बड़े चम्मच

कड़ी पत्ता (कटा)– 10‑15 पत्ते

तेल या घी– 2–3 बड़े चम्मच (सेकने के लिए)

तड़का (वैकल्पिक):

सरसों के दाने– 1 छोटा चम्मच

उरद दाल– 1 बड़ा चम्मच

कड़ी पत्ता– 10‑15 पत्ते

सूखी लाल मिर्च– 2

तेल– 1 बड़ा चम्मच

बनाने की विधि

1. बैटर तैयार करना

एक बड़े बाउल में रागी आटा, चावल का आटा और सूजी (वैकल्पिक) मिलाएं. इसमें दही, नमक, जीरा, काली मिर्च, अदरक‑हरी मिर्च पेस्ट, हरा धनिया और कड़ी पत्ता मिलाएं. थोड़ा‑थोड़ा पानी डालते हुए पतला, स्मूद बैटर तैयार करें. बैटर में लम्प्स (गंठ) न रहें. बैटर को 15–20 मिनट के लिए ढककर रख दें. इससे रागी आटा अच्छे से सेट हो जाता है और डोसा ज्यादा टेस्टी बनता है.

2. तवे को गरम करना

एक नॉन‑स्टिक या लोहे का तवा मध्यम आंच पर गरम करें. तवे पर हल्का सा तेल फैलाएं और टिश्यू पेपर या आधे कटे प्याज से पोंछ लें.

3. डोसा बनाना

जब तवा गरम हो जाए, तो बैटर को एक बार फिर से अच्छी तरह चला लें. एक गहरे चम्मच की मदद से बैटर को तवे के किनारों से शुरू करते हुए बीच की ओर डालें. रागी डोसा को सामान्य डोसे की तरह फैलाया नहीं जाता, बल्कि इसे तवे पर छिड़का जाता है ताकि इसमें छोटे‑छोटे छेद बन सकें.

4. डोसा सेकना

डोसे के किनारों पर थोड़ा तेल या घी डालें. इसे मध्यम आंच पर तब तक पकने दें जब तक कि यह नीचे से सुनहरा और कुरकुरा न हो जाए. ध्यान रखें कि रागी डोसा पकने में सामान्य डोसे से थोड़ा अधिक समय लेता है. जब डोसा किनारों को छोड़ने लगे, तो इसे सावधानी से पलटें और दूसरी तरफ 30–40 सेकंड तक हल्का सेक लें. आपका गर्मागर्म डोसा तैयार है. इसे नारियल चटनी के साथ सर्व करें.