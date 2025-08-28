Home > लाइफस्टाइल > पर्दों के रिंग्स निकालने की टेंशन छोड़िए, अपनाएं यह आसान ट्रिक

पर्दों के रिंग्स निकालने की टेंशन छोड़िए, अपनाएं यह आसान ट्रिक

कई लोग इन्हें वाशिंग मशीन में डालकर धो देते हैं, जिससे पर्दे खराब हो जाते है और कई बार लोग छल्ले निकालकर धोते हैं, जो काफी समय ले लेता है

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 28, 2025 22:37:26 IST

Wash Curtains Easily: घर की साफ-सफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। घर की चीज़ों को हमें समय-समय पर साफ करते रहना चाहिए, वैसे ही, घर की खूबसूरती में पर्दों का सबसे बड़ा रोल होता है। लेकिन जब भी इन्हें धोने की बारी आती है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि छल्ले वाले पर्दों को कैसे धोएं। कई लोग इन्हें वाशिंग मशीन में डालकर धो देते हैं, जिससे पर्दे खराब हो जाते है और कई बार लोग छल्ले निकालकर धोते हैं, जो काफी समय ले लेता है और लोगों का समय बर्बाद करता है। लेकिन आप कुछ ट्रिक्स अपनाकर अपने चलने वाले पर्दों को बहुत अच्छे से धो सकते हैं।

छल्ले निकालने की झंझट खत्म करें

आमतौर पर जब लोग पर्दे धोते हैं, तो सबसे पहले उनके छल्ले हटाने लगते हैं, जो काफी समय लेने वाला प्रोसेस होता है और अगर हम बार-बार छल्ले अलग करते हैं, तो कपड़ा फट सकता है। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आपको छल्ले हटाने की जरूरत नहीं है। आप पर्दों को वैसे ही मशीन में डाल सकते हैं, बस ध्यान रहे कि सही तरीके से सुरक्षित किया जाए ताकि धुलाई के दौरान कोई नुकसान न हो।

मोजा कर सकता हैं आपकी सबसे बड़ी मदद 

अगर आप मोज़े का इस्तेमाल करते हैं, तो आप छल्ले वाले पर्दों को बहुत आसानी से धो सकते हैं। यह सबसे पुराना और असरदार तरीका है, इसके लिए आपको एक साफ मोजा लेना है और पर्दे के छल्लों को एक साथ इकट्ठा कर मोजा पर चढ़ा देना है। अगर आप यह ट्रिक अपनाते हैं, तो पर्दों के छल्ले आपस में टकराएंगे नहीं और मशीन को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मोजा छल्लों को मजबूती से पकड़ कर रखता है और आवाज भी नहीं होने देता।

पर्दों को धोने का सही तरीका

पर्दों को मशीन में डालते समय याद रखें कि मशीन को नॉर्मल या डेलिकेट मोड पर सेट करना जरूरी है। अगर स्पीड ज्यादा या स्पिन मोड का इस्तेमाल करेंगे, तो पर्दों के कपड़े में खिंचाव आएगा और वह फट सकते हैं। हल्का डिटर्जेंट इस्तेमाल करें और जरूरत हो तो सॉफ्टनर भी डालें, ताकि पर्दों में चमक और मुलायमपन बना रहे। पर्दों को सुखाते समय उन्हें सीधे लटकाएं, अगर आप इन्हें सीधे लटकाते हैं, तो पर्दों पर सिलवटें नहीं पड़ती और बिना झंझट पर्दे साफ हो जाते हैं।

