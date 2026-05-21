Summer Health Tips: फिर चर्चा में आया देसी नुस्खा, क्या जेब में प्याज रखने से नहीं लगती लू? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

Summer Health Tips: देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है. तापमान लगातार बढ़ रहा है और लोग गर्मी से बचने के लिए अलग-अलग घरेलू उपाय अपना रहे हैं. इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे जेब में प्याज रखने को लू से बचने का तरीका बताते नजर आ रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर यह पुराना देसी नुस्खा चर्चा में आ गया. खासकर ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से यह मान्यता रही है कि जेब में प्याज रखने से लू नहीं लगती. लेकिन क्या इस दावे के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? डॉक्टर और एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं.

ग्रामीण इलाकों में पुरानी मान्यता

ग्रामीण और पारंपरिक समाज में लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि प्याज शरीर की गर्मी को सोख लेता है. यही वजह है कि पुराने समय में बड़े-बुजुर्ग तेज धूप में बाहर निकलते वक्त जेब में प्याज रखने की सलाह दिया करते थे. मान्यता यह थी कि प्याज शरीर को लू के असर से बचाने में मदद करता है और गर्मी का प्रभाव कम करता है.

डॉक्टरों ने क्या कहा?

मेडिकल साइंस और डॉक्टर इस दावे को पूरी तरह सही नहीं मानते. एक्सपर्ट्स के अनुसार, लू यानी हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का आंतरिक तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर देता है. ऐसी स्थिति में शरीर को ठंडा रखने के लिए पर्याप्त पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और सही खानपान की जरूरत होती है, न कि किसी चीज को जेब में रखने की.

जेब में प्याज रखने का नहीं है वैज्ञानिक आधार

डॉक्टरों के अनुसार, अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि जेब में प्याज रखने से लू से बचाव होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्याज को शरीर के पास रखने से शरीर के तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ता. यह न तो गर्मी को सोख सकता है और न ही शरीर को ठंडा कर सकता है. कई विशेषज्ञ इसे केवल मानसिक संतुष्टि देने वाला तरीका यानी ‘प्लेसिबो इफेक्ट’ मानते

हैं.

प्याज खाने से जरूर मिलते हैं फायदे

हालांकि डॉक्टर यह जरूर मानते हैं कि प्याज खाने से शरीर को कुछ फायदे मिल सकते हैं. प्याज में विटामिन C, विटामिन B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसमें मौजूद क्वेरसेटिन नाम का कंपाउंड शरीर में सूजन कम करने और गर्मी के असर को घटाने में मदद कर सकता है. इसके अलावा प्याज में पानी की मात्रा भी अच्छी होती है, जिससे शरीर को हाइड्रेट रहने में मदद मिलती है.

लू से बचने के लिए क्या करें?

डॉक्टरों के अनुसार, गर्मी और लू से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि शरीर को हाइड्रेट रखा जाए. इसके लिए बार-बार पानी पीना चाहिए. नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी, तरबूज और खीरे जैसी चीजें शरीर को ठंडा रखने में मदद करती हैं. इसके अलावा हल्के और ढीले कपड़े पहनना चाहिए और दोपहर के समय तेज धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए. अगर बाहर जाना जरूरी हो, तो सिर और चेहरे को ढककर निकलना बेहतर माना जाता है.

देसी नुस्खों और विज्ञान के बीच बहस

भारत में कई पारंपरिक घरेलू नुस्खे पीढ़ियों से अपनाए जाते रहे हैं. हालांकि हर नुस्खे के पीछे वैज्ञानिक प्रमाण होना जरूरी नहीं होता. प्याज वाला तरीका भी उन्हीं पारंपरिक मान्यताओं में से एक माना जाता है, जिसे लोग आज भी गर्मियों में अपनाते हैं. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि लू से बचाव के लिए वैज्ञानिक और मेडिकल सलाह को प्राथमिकता देना ज्यादा जरूरी है.