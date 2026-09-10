Home > लाइफस्टाइल > बहुत हुआ Green और Red Flag? अगर आपके बॉयफ्रेंड में है ये गुण; तो आपका वाला है Purple Flag

बहुत हुआ Green और Red Flag? अगर आपके बॉयफ्रेंड में है ये गुण; तो आपका वाला है Purple Flag

What is Purple Flag: रोमांटिक रिश्तों के रास्ते में कई तरह के सिग्नल और सिंबल हो सकते हैं जो पार्टनर एक-दूसरे को जाने-अनजाने में देते हैं. ये सिग्नल, जिन्हें आम तौर पर रिलेशनशिप फ्लैग्स के नाम से जाना जाता है, कनेक्शन की हेल्थ, डायनामिक्स और संभावित भविष्य के इंडिकेटर के तौर पर काम करते हैं.

By: Heena Khan | Published: September 10, 2026 12:34:47 PM IST

What is Purple flag
What is Purple flag


What is Purple Flag: रोमांटिक रिश्तों के रास्ते में कई तरह के सिग्नल और सिंबल हो सकते हैं जो पार्टनर एक-दूसरे को जाने-अनजाने में देते हैं. ये सिग्नल, जिन्हें आम तौर पर रिलेशनशिप फ्लैग्स के नाम से जाना जाता है, कनेक्शन की हेल्थ, डायनामिक्स और संभावित भविष्य के इंडिकेटर के तौर पर काम करते हैं. इन फ्लैग्स को समझने से इस बात पर काफी असर पड़ सकता है कि लोग अपने रोमांटिक कामों को कैसे मैनेज करते हैं, इससे कम्पैटिबिलिटी, संभावित दिक्कतों और आगे बढ़ने के एरिया के बारे में जानकारी मिलती है. आज सिर्फ ग्रीन या रेड ही नहीं बल्कि पर्पल फ्लैग भी ट्रेंड कर रहा है. तो, आइए रिलेशनशिप फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट जानें.

रिलेशनशिप फ्लैग क्या है?

रिश्तों में रेड फ्लैग का मतलब, असल में पार्टनर के व्यवहार, रिश्ते के डायनामिक्स, या उसकी पूरी हेल्थ के बारे में एक मेटाफोरिकल सिग्नल या इशारा होता है. ये फ्लैग्स “रेड” हो सकते हैं, जो संभावित समस्याओं को दिखाते हैं; “ग्रीन” जो हेल्दी गुणों का सुझाव देते हैं; या “येलो” भी हो सकते हैं, जो उन एरिया की ओर इशारा करते हैं जहां सावधानी या और ध्यान देने की ज़रूरत है. ये समझने में बहुत ज़रूरी हैं कि किसी रिश्ते में आगे कैसे बढ़ना है, चाहे इसका मतलब दिक्कतों को सुलझाना हो, ग्रोथ को बढ़ावा देना हो, या कुछ मामलों में, अलग होने के बारे में सोचना हो.

You Might Be Interested In

1. रेड फ्लैग्स Red Flag

रेड फ्लैग्स चेतावनी के संकेत हैं जो रिश्ते में संभावित समस्याओं का संकेत देते हैं. ये “रेड फ्लैग्स बनाम ग्रीन फ्लैग्स” चर्चा में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये ऐसे व्यवहार या पैटर्न को दिखाते हैं जो रिश्ते की सेहत को कमज़ोर कर सकते हैं, जैसे कि हेरफेर, भरोसे की कमी, या बेइज़्ज़ती.

2. ग्रीन फ्लैग्स Green Flag

रेड फ्लैग्स के उलट, ग्रीन फ्लैग्स पॉज़िटिव गुणों और व्यवहारों को दिखाते हैं जो एक स्वस्थ और संतोषजनक रिश्ते में योगदान देते हैं. इनमें असरदार बातचीत, आपसी सम्मान और इमोशनल सपोर्ट शामिल हैं. ग्रीन फ्लैग्स की पहचान करने से पार्टनर्स को उनकी कम्पैटिबिलिटी और रिश्ते की लंबे समय तक सफलता की संभावना का भरोसा मिल सकता है.

UP Chunav 2027: मायावती की ‘माया’ कोई समझ ना पाया! समधी के संन्यास के बाद भतीजे को भी BSP से निकाला

3. पर्पल फ्लैग्स Purple Flag

पर्पल फ्लैग्स अलग-अलग व्यवहार या भावनाओं को दिखाते हैं, जिससे अक्सर रिश्ते का माहौल कन्फ्यूजिंग और अस्थिर हो जाता है. हॉट और कोल्ड व्यवहार का यह मिक्सचर पार्टनर्स को रिश्ते के भविष्य के बारे में अनिश्चित महसूस करा सकता है. इरादों और इच्छाओं को साफ करने के लिए खुली चर्चा की ज़रूरत हो सकती है.

Scholarship: पढ़ाई का खर्च होगा आसान! दिल्ली के इन छात्रों को मिलेगा लाभ, सालाना मिलेंगे इतने पैसे

Tags: red flagrelationship
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

September 9, 2026

कौन हैं सुरभि वनजारा? जो समय रैना के शो में...

September 9, 2026

बेहद काम के हो सकते हैं iPhone के ये 5...

September 9, 2026

लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट

September 9, 2026

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

September 8, 2026

कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा...

September 8, 2026
बहुत हुआ Green और Red Flag? अगर आपके बॉयफ्रेंड में है ये गुण; तो आपका वाला है Purple Flag

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बहुत हुआ Green और Red Flag? अगर आपके बॉयफ्रेंड में है ये गुण; तो आपका वाला है Purple Flag
बहुत हुआ Green और Red Flag? अगर आपके बॉयफ्रेंड में है ये गुण; तो आपका वाला है Purple Flag
बहुत हुआ Green और Red Flag? अगर आपके बॉयफ्रेंड में है ये गुण; तो आपका वाला है Purple Flag
बहुत हुआ Green और Red Flag? अगर आपके बॉयफ्रेंड में है ये गुण; तो आपका वाला है Purple Flag