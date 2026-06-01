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Pumpkin seeds: कद्दू के बीज हैं सेहत का खजाना, जानिए इन्हें तैयार करने का आसान तरीका

Pumpkin seeds: कद्दू के बीज पोषण से भरपूर सुपरफूड माने जाते हैं, जिनमें प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इन्हें घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है. कद्दू से बीज निकालकर साफ करने, सुखाने और बिना तेल के भूनने के बाद इन्हें अलग-अलग सीजनिंग के साथ खाया जा सकता है. सलाद, चटनी और बटर के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 1, 2026 6:44:41 PM IST

कद्दू के बीज हैं सेहत का खजाना
कद्दू के बीज हैं सेहत का खजाना


Pumpkin seeds: आजकल हेल्दी स्नैकिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है और लोग ऐसी चीजों की तलाश में रहते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषण से भी भरपूर हों. ऐसे में कद्दू के बीज एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरे हैं. छोटे-छोटे दिखने वाले ये बीज पोषक तत्वों का खजाना माने जाते हैं. इनमें हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाने में मदद करते हैं.

बीजों को घर पर ही करें तैयार

हालांकि, बहुत से लोग कद्दू के बीज खाना तो चाहते हैं, लेकिन यह समझ नहीं पाते कि इन्हें बाजार से खरीदें या घर पर तैयार करें. अच्छी बात यह है कि कद्दू के बीजों को घर पर ही आसानी से तैयार किया जा सकता है. इससे न केवल शुद्धता बनी रहती है बल्कि कम खर्च में पौष्टिक स्नैक भी तैयार हो जाता है. आइए जानते हैं कद्दू के बीज तैयार करने से लेकर उन्हें खाने के अलग-अलग तरीकों के बारे में.

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पोषण का पावरहाउस हैं कद्दू के बीज

कद्दू के बीजों को सुपरफूड की श्रेणी में रखा जाता है. इनमें मौजूद प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, जबकि फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर रखने में सहायक माना जाता है. इसके अलावा मैग्नीशियम हड्डियों और दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है. जिंक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स शरीर को आवश्यक हेल्दी फैट्स प्रदान करते हैं. यही वजह है कि फिटनेस पसंद करने वाले लोग भी इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं.

सबसे पहले कद्दू से निकालें बीज

घर पर कद्दू के बीज तैयार करने की शुरुआत कद्दू से बीज निकालने से होती है. जब आप कद्दू काटते हैं तो उसके अंदर मौजूद बीज और पल्प को अलग निकाल लें. इसके बाद बीजों को पल्प से अलग करें और छांटकर साफ कर लें. ध्यान रखें कि बीजों पर ज्यादा गूदा न लगा रहे, क्योंकि इससे उन्हें सुखाने और भूनने में परेशानी हो सकती है.

अच्छी तरह धोना है जरूरी

बीज निकालने के बाद उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. इससे उन पर लगा अतिरिक्त गूदा और गंदगी हट जाती है. यदि आप और बेहतर सफाई चाहते हैं तो बीजों को लगभग पांच मिनट तक पानी में उबाल भी सकते हैं. इससे बीज अच्छी तरह साफ हो जाते हैं और बाद की प्रक्रिया आसान हो जाती है.

सुखाने की प्रक्रिया को न करें नजरअंदाज

कद्दू के बीज तैयार करने में अगला महत्वपूर्ण कदम उन्हें सुखाना है. बीजों को किसी पेपर टॉवल या साफ कपड़े पर फैलाकर रख दें. जब तक उनका अतिरिक्त मॉइस्चर पूरी तरह खत्म न हो जाए, तब तक उन्हें सूखने दें. सूखे हुए बीज ज्यादा अच्छे तरीके से भुनते हैं और उनका स्वाद भी बेहतर आता है. जब बीज पूरी तरह सूख जाएं तो उन्हें भूनने की प्रक्रिया शुरू करें. इसके लिए एक पैन या कढ़ाही को गर्म करें और उसमें बिना तेल डाले बीजों को डाल दें. बीजों को लगातार चलाते रहें ताकि वे समान रूप से भुन सकें. कुछ देर बाद इनमें से हल्की खुशबू आने लगेगी और बीजों के चटकने जैसी आवाज भी सुनाई देने लगेगी.

सही समय पर बंद करें आंच

कद्दू के बीजों को मीडियम आंच पर भूनना सबसे बेहतर माना जाता है. जब बीजों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा हल्का भूरा होने लगे तो गैस बंद कर दें. अधिक भूनने पर बीजों का स्वाद कड़वा हो सकता है, इसलिए सही समय पर आंच बंद करना जरूरी है.साधारण भुने हुए बीज भी स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन अगर उनमें हल्की सी सीजनिंग कर दी जाए तो उनका स्वाद कई गुना बढ़ सकता है. आप इन बीजों पर चाट मसाला, हल्की लाल मिर्च, चुटकीभर हल्दी और थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं. इससे ये हेल्दी होने के साथ-साथ बेहद टेस्टी भी बन जाते हैं. अपनी पसंद के अनुसार दूसरी सीजनिंग भी इस्तेमाल की जा सकती है.

सिर्फ स्नैक नहीं, कई तरह से करें इस्तेमाल

कद्दू के बीजों को केवल स्नैक की तरह ही नहीं खाया जाता. इन्हें पीसकर क्रीमी बटर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा चटनी में मिलाकर इसका स्वाद बढ़ाया जा सकता है. सलाद में डालकर खाने से उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है. कई लोग इन्हें स्मूदी, ओट्स और दही में मिलाकर भी खाना पसंद करते हैं.

रोजाना डाइट में शामिल करने के फायदे

यदि सीमित मात्रा में कद्दू के बीजों को नियमित रूप से डाइट में शामिल किया जाए तो यह शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं. हेल्दी स्नैक के रूप में ये भूख को नियंत्रित करने और लंबे समय तक पेट भरा रखने में भी मददगार साबित हो सकते हैं. इसी वजह से पोषण विशेषज्ञ भी इन्हें संतुलित आहार का हिस्सा बनाने की सलाह देते हैं.

Tags: health benefits of pumpkin seedsPumpkin Seeds Benefits
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