क्या आपका भी पार्टनर बार-बार सेक्स से करता है इनकार? एक्सपर्ट्स ने बताए इसके पीछे की चौंकाने वाली साइकोलॉजिकल वजहें

Reasons For Sexual Disinterest : आज के समय में सेक्स सिर्फ एक शारीरिक जरूरत ही नहीं, बल्कि रिश्ते को खुशहाल बनाने का भी अहम हिस्सा है. लेकिन क्या आपने महसूस किया होगा कि अचानक से सेक्स करने का मन नहीं करता? या फिर पार्टनर के करीब आने से बचने का मन करता है? मेडिकल साइंस कि में इस स्थिति को हाइपोएक्टिव सेक्शुअल डिजायर डिसऑर्डर (HSDD) कहा जाता है. इसमें व्यक्ति की सेक्स की इच्छा बेहद कम हो जाती है या बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई बार इसके पीछे साइकोलॉजिकल कारण छिपे होते हैं. आइए जानतें हैं इसके साइकोलॉजिकल कारण.

तनाव और चिंता (Stress & Anxiety)

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस और एंग्जाइटी आम बात है. ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां आदि का सीधा असर सेक्स लाइफ पर पड़ता है. ऐसे में शरीर थका हुआ और भारी महसूस करता है और सेक्स करने की इच्छा कम होने लगती है.

सेल्फ-कॉन्फिडेंस की कमी (Lack of Self-Confidence)

अगर कोई व्यक्ति अपने बॉडी शेप, स्किन, या अपीयरेंस को लेकर असहज महसूस करता है, तो यह सीधे उसकी सेक्स लाइफ पर असर डालता है। जब दिमाग में यही चलता रहे कि “मैं अच्छा नहीं दिख रहा” या “मेरे पार्टनर को मज़ा नहीं आएगा”, तो इस वजह से व्यक्ति सेक्स से बचने लगता है और कपल के बीच दूरी आने लगती है.

थकान और कमजोरी (Fatigue & Weakness)

लगातार काम का प्रेशर, देर रात तक जागना और पर्याप्त नींद न लेना ये सब शरीर को थका हुआ बना देते हैं. ऐसे में सेक्स करने का मन तो होता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता.विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नींद पूरी न हो और शरीर हमेशा थका हुआ लगे, तो हार्मोनल बैलेंस भी बिगड़ता है, जिससे सेक्स ड्राइव और भी ज्यादा घट जाती है.