नई दिल्ली : कपल्स के लिए फरवरी का महीना काफी स्पेशल माना जाता है. इस महीने में वैलेंटाइन डे के आलावा वैलेंटाइन वीक भी मनाया जाता है. जो 7 फरवरी से रोज डे से शुरू हो जाता है. वहीं आज वैलेंटाइन वीक का दूसरा दिन यानी प्रपोज डे मनाया जा रहा है. यह खास दिन हर साल 8 फरवरी को मनाया जाता है. मोहब्बत का इजहार करने के लिए यह दिन सबसे अच्छा माना जाता है. अगर आप भी किसी को अपने दिल की बात बताने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हो तो आज का दिन आपके लिए बिल्कुल सही है. ऐसे में हम आपके लिए लाए हैं, खूबसूरत मैसेज और कोट्स जिनके जरिए आप अपने दिल की बात अपने क्रश से कह सकते हैं.

दिल ये मेरा तुमसे प्यार करना चाहता है

अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है

देखा है जब से तुम्हें मैंने, ए मेरे सनम

दिल सिर्फ तुम्हारा ही दीदार करना चाहता है

आंखों की गहराई को समझ नहीं सकते,

होंठों से हम कुछ कह नहीं सकते,

कैसे बयां करे हम अपना ये हाल-ए-दिल,

एक तुम ही हो जिसके बगैर हम रह नहीं सकते।

हैप्पी प्रपोज डे

उन्हें चाहना हमारी कमजोरी है,

उन से कह ना पाना हमारी मजबूरी है,

वो क्यूं नहीं समझते हमारी खामोशी को,

क्या प्यार का इजहार करना जरूरी है?

आज इजहार-ए-दिल का मौका हैं

तू कुबूल करे इसे यही मेरा तौहफा हैं

यूं तो महबूबा के लिए चांद तारे तोड़ लाऊ

पर ये कुदरती तोहफा भी तेरे आगे फीका है।

जमीन के हर जर्रे को आफताब कर देंगे,

गुलशन के हर फूल को गुलाब कर देंगे।

एक पल भी ना रह सकोगे हमारे बिन,

आपकी आदतें हम इतनी खराब कर देंगे

Will You Be My Valentine

Aaj Ka Love Rashifal In Hindi 2 February 2021: इन राशियों के प्रेम और वैवाहिक जीवन में आएगी परेशानी, जानें सभी का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal In Hindi 5 February 2021: इन राशियों के प्रेम और वैवाहिक जीवन में आएगा संकट, जानें सभी राशियों का लव राशिफल

और पढ़ें