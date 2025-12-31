रेहान के ससुराल वालों का ‘इंदिरा भवन’ से है खास कनेक्शन, जानें कौन हैं प्रियंका गांधी के होने वाले समधी-समधन?

Priyanka Gandhi Vadra and Nandita Baig: कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे और राहुल गांधी के भतीजे रेहान वाड्रा जल्द ही अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई करने वाले हैं, जो दिल्ली के एक जाने-माने बिजनेस परिवार से हैं. उनके पिता इमरान बेग एक बिजनेसमैन हैं, और उनकी मां नंदिता बेग एक पॉपुलर इंटीरियर डिज़ाइनर हैं. गांधी-वाड्रा और बेग परिवार लंबे समय से करीब हैं.

कौन है नंदिता बैग ?

सिर्फ़ यह नया कपल ही करीब नहीं है; उनकी मां प्रियंका गांधी वाड्रा और नंदिता बेग भी जाने-माने हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे करीबी दोस्त हैं, और यह भी कहा जाता है कि नंदिता बेग कांग्रेस हेडक्वार्टर, इंदिरा भवन के इंटीरियर डिज़ाइन के पीछे की आर्टिस्ट थीं. नंदिता को प्रियंका का करीबी कहा जाता है, और इस रिश्ते ने इन दोस्तों के बीच एक फैमिली बॉन्ड बनाया है.

दोस्ती से परिवार तक

यह मौका दिल्ली के दो हाई-प्रोफाइल परिवारों को एक साथ लाएगा, जिनमें से एक की एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी नेशनल पार्टी की विरासत है. इतना ही नहीं, यह दोस्तों को करीब लाएगा और नए रिश्ते बनाएगा.

इंदिरा भवन से है खास कनेक्शन

प्रियंका गांधी वाड्रा और नंदिता बेग दोनों ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नए हेडक्वार्टर Indira Bhawan के इंटीरियर डिजाइन पर आर्टिस्टिक विज़न और एस्थेटिक बातों का ध्यान रखते हुए काम किया. सूत्रों का यह भी कहना है कि यह प्रोजेक्ट उनके पर्सनल बॉन्ड को दिखाता है, जिससे यह प्रोफेशनल कोलेबोरेशन सफल हुआ.

गांधी- वाड्रा और बेग परिवार कितने करीब हैं?

चूंकि दोनों परिवार एक-दूसरे को दशकों से जानते हैं, इसलिए रेहान और अवीवा बचपन के दोस्त हैं. दोनों को फोटोग्राफी में गहरी दिलचस्पी है, और जहां रेहान अपने पैशन को लेकर सीरियस हैं, वहीं अवीवा इस पैशन को अपनी मां के क्रिएटिव साइड, इंटीरियर डिजाइन के साथ मिलाती हैं.-