Premanand Maharaj के 10 अनमोल सलाह जो सफल बना देगी आपकी शादी, कभी नहीं टूटेगा बंधन

Premanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रेरक प्रवचनों और राधारानी की भक्ति के लिए जाने जाते हैं. उनके विचार न केवल भक्तों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं, बल्कि जीवन को सरल और सकारात्मक बनाने का मार्ग भी दिखाते हैं

By: Divyanshi Singh | Published: October 14, 2025 2:25:10 PM IST

Premanand Maharaj: आज की युवा पीढ़ी अपने रिश्तों को लेकर पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक और संवेदनशील हो गई है. जहां एक समय शादी में पारिवारिक प्राथमिकताएं प्राथमिकता हुआ करती थीं, वहीं अब प्रेम विवाह का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है. लोग अपने साथी को समझने, जानने और भावनात्मक रूप से उससे जुड़ने के बाद ही यह अहम फैसला लेना पसंद करते हैं. हालांकि, प्रेम विवाह सिर्फ़ प्यार और रोमांस तक सीमित नहीं है, इसमें समझदारी, संयम और ज़िम्मेदारी भी शामिल है. वहीं शादी को सफल बानाने के लिए वृंदावन के प्रख्यात संत प्रेमानंद जी ने अनमोल सलाह बताए हैं.आइए इन उपायों के बारे में विस्तार से जानें, जो न सिर्फ़ आपके रिश्ते को मज़बूत करेंगे, बल्कि जीवन भर खुशियां भी प्रदान करेंगे.

1.”सच्चा प्रेम आपको ईश्वर के करीब लाता है, उनसे दूर नहीं.”

2.”सच्चा प्रेम तब प्रकट होता है जब ‘मैं’ और ‘मेरा’ मिट जाते हैं.”

3.”प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण होता है.”

4.”ईश्वर की सेवा सहित विवाह सच्चा सुख लाता है.”

5.”विवाह में प्रेम तब बना रहता है जब दोनों धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं.”

6.”प्रेम लेने के बारे में नहीं है यह देने और सेवा करने के बारे में है.”

7.”एक-दूसरे के गुणों पर ध्यान दें, दोषों पर नहीं.”

8.”प्यार वहीं रहता है जहाँ अहंकार गायब हो जाता है.”

9.”विवाह में, शब्द कम और भावनाएं ज़्यादा होनी चाहिए.”

10.”अपने साथी को समझना समर्पण का सर्वोच्च रूप है.”

राधारानी की भक्ति के लिए जाने जाते हैं प्रेमानंद जी महाराज

प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रेरक प्रवचनों और राधारानी की भक्ति के लिए जाने जाते हैं. उनके विचार न केवल भक्तों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं, बल्कि जीवन को सरल और सकारात्मक बनाने का मार्ग भी दिखाते हैं.महाराज एक पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं जो अपनी गहरी भक्ति, प्रेरक प्रवचनों और प्रेम व करुणा पर आधारित एक सद्गुणी, ईश्वर-केंद्रित जीवन जीने के मार्गदर्शन के लिए जाने जाते हैं.

स्वामी प्रेमानंद जी महाराज एक पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं जो अपनी गहरी भक्ति, प्रेरक प्रवचनों और प्रेम व करुणा पर आधारित एक सद्गुणी, ईश्वर-केंद्रित जीवन जीने के मार्गदर्शन के लिए जाने जाते हैं.

