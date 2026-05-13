Prateek Yadav Death Reason: क्या फूड पॉइजनिंग बनी प्रतीक यादव की मौत की वजह? ये लक्षण हो सकते हैं जानलेवा; अचानक हुई मौत ने खड़े किए कई सवाल

Food poisoning symptoms: समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का आज सुबह, 13 मई बुधवार को निधन हो गया. बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव के पति, प्रतीक यादव ने 38 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनकी मौत से पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है. राजनीति से दूर रहने वाले प्रतीक यादव की मौत फिलहाल एक रहस्य बनी हुई है. हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने इसे ‘सस्पेक्टेड पॉइजनिंग’ यानी संदिग्ध जहर या फूड पॉइजनिंग का मामला बताया है. लेकिन, मौत की असली वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा. फिलहाल परिवार की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है.

क्या है फूड पॉइजनिंग?

जानकारी के मुताबिक, जब आप कुछ ऐसा खाना या पानी पी लेते हैं जो बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स से दूषित हो, तो फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है. शरीर में मौजूद इन जहरीले तत्वों को बाहर निकालने के लिए उल्टी या दस्त जैसी समस्या होती है.

फूड पॉइजनिंग के लक्षण

जी मिचलाना और उल्टी: अक्सर ये पहले संकेत होते हैं, क्योंकि शरीर ज़हरीले पदार्थों को बाहर निकालने की कोशिश करता है.

दस्त: ये पतले, पानी जैसे हो सकते हैं, या इनमें खून/बलगम भी हो सकता है.

पेट में दर्द और ऐंठन: हल्की बेचैनी से लेकर तेज़ दर्द तक हो सकता है.

बुखार और कंपकंपी: यह बताता है कि शरीर किसी संक्रमण से लड़ रहा है.

किन लोगों को होता है सबसे ज्यादा खतरा?

कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है.

गर्भवती महिलाएं को भी सावधान रहना चाहिए.

कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज जूझ रहे लोग.

कम उम्र के बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग लोग.

घर में कैसे करें बचाव?