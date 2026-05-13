Home > लाइफस्टाइल > Prateek Yadav Death Reason: क्या फूड पॉइजनिंग बनी प्रतीक यादव की मौत की वजह? ये लक्षण हो सकते हैं जानलेवा; अचानक हुई मौत ने खड़े किए कई सवाल

Prateek Yadav Death Reason: क्या फूड पॉइजनिंग बनी प्रतीक यादव की मौत की वजह? ये लक्षण हो सकते हैं जानलेवा; अचानक हुई मौत ने खड़े किए कई सवाल

Prateek Yadav Death Reason: मुलायम सिंह के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की मौत ने हर किसी को सदमे में डाल दिया है. महज 38 साल की उम्र में दुनिया अलविदा कह चुके प्रतीक की मौत का शुरूआती कारण 'सस्पेक्टेड पॉइजनिंग' बताया जा रहा है. इस हैरान कर देने वाली घटना के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या फूड पॉइजनिंग जानलेवा हो सकती है? आइए जानते हैं कि ये समस्या किन स्थितियों में खतरनाक साबित हो सकती है?

By: Preeti Rajput | Published: May 13, 2026 10:44:09 AM IST

Prateek Yadav Death Reason: क्या फूड पॉइजनिंग बनी प्रतीक यादव की मौत की वजह? ये लक्षण हो सकते हैं जानलेवा; अचानक हुई मौत ने खड़े किए कई सवाल


Food poisoning symptoms: समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का आज सुबह, 13 मई बुधवार को निधन हो गया. बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव के पति, प्रतीक यादव ने 38 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनकी मौत से पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है. राजनीति से दूर रहने वाले प्रतीक यादव की मौत फिलहाल एक रहस्य बनी हुई है. हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने इसे ‘सस्पेक्टेड पॉइजनिंग’ यानी संदिग्ध जहर या फूड पॉइजनिंग का मामला बताया है. लेकिन, मौत की असली वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा. फिलहाल परिवार की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है. 

क्या है फूड पॉइजनिंग? 

जानकारी के मुताबिक, जब आप कुछ ऐसा खाना या पानी पी लेते हैं जो बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स से दूषित हो, तो फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है. शरीर में मौजूद इन जहरीले तत्वों को बाहर निकालने के लिए उल्टी या दस्त जैसी समस्या होती है. 

You Might Be Interested In

फूड पॉइजनिंग के लक्षण 

  • जी मिचलाना और उल्टी: अक्सर ये पहले संकेत होते हैं, क्योंकि शरीर ज़हरीले पदार्थों को बाहर निकालने की कोशिश करता है. 
  • दस्त: ये पतले, पानी जैसे हो सकते हैं, या इनमें खून/बलगम भी हो सकता है. 
  • पेट में दर्द और ऐंठन: हल्की बेचैनी से लेकर तेज़ दर्द तक हो सकता है. 
  • बुखार और कंपकंपी: यह बताता है कि शरीर किसी संक्रमण से लड़ रहा है. 

किन लोगों को होता है सबसे ज्यादा खतरा? 

  • कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है. 
  • गर्भवती महिलाएं को भी सावधान रहना चाहिए.
  • कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज जूझ रहे लोग.
  • कम उम्र के बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग लोग. 

घर में कैसे करें बचाव?

  •  आप ओआरएस (ORS) या हाइड्रेशन फॉर्मूला पीते रहें.
  •  फल-सब्जियों को अच्छी तरह धोएं और खाना फ्रिज के भीतर रखें.
  • अधिक दस्त या उल्टी होने पर डॉक्टर की सलाह लें.

Tags: food poisioningprateek yadav
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पहली वट सावित्री पूजा? नई दुल्हनें इन 9 टिप्स से...

May 12, 2026

गर्मियों में बालों के लिए बेहतरीन है दही, जानें फायदे

May 12, 2026

निमरत कौर ने किए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन

May 12, 2026

गर्मियों में भिंडी खाने के हैं गजब के फायदे

May 12, 2026

क्या हंता वायरस से डरने की जरूरत है?

May 12, 2026

बिना डेटिंग के नहीं रह पाती ये हसीना, आज भी...

May 12, 2026
Prateek Yadav Death Reason: क्या फूड पॉइजनिंग बनी प्रतीक यादव की मौत की वजह? ये लक्षण हो सकते हैं जानलेवा; अचानक हुई मौत ने खड़े किए कई सवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Prateek Yadav Death Reason: क्या फूड पॉइजनिंग बनी प्रतीक यादव की मौत की वजह? ये लक्षण हो सकते हैं जानलेवा; अचानक हुई मौत ने खड़े किए कई सवाल
Prateek Yadav Death Reason: क्या फूड पॉइजनिंग बनी प्रतीक यादव की मौत की वजह? ये लक्षण हो सकते हैं जानलेवा; अचानक हुई मौत ने खड़े किए कई सवाल
Prateek Yadav Death Reason: क्या फूड पॉइजनिंग बनी प्रतीक यादव की मौत की वजह? ये लक्षण हो सकते हैं जानलेवा; अचानक हुई मौत ने खड़े किए कई सवाल
Prateek Yadav Death Reason: क्या फूड पॉइजनिंग बनी प्रतीक यादव की मौत की वजह? ये लक्षण हो सकते हैं जानलेवा; अचानक हुई मौत ने खड़े किए कई सवाल