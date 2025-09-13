Home > लाइफस्टाइल > Power Nap: पावर नैप क्या होती है? जानें इसके फायदे

Power Nap: आजकल की भागदौड़ से भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा लोगों की नींद पर असर पड़ रहा है। पूरे दिन काम करने के बाद भी पर्याप्त नींद न मिलने से शरीर में कमजोरी आने लगती है और कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। ऐसे में आप अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए पावर नैप को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं।

By: Shivi Bajpai | Published: September 13, 2025 11:34:39 AM IST

power nap benefits
power nap benefits

Power Nap Benefits: पावर नैप आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती है। ये एक छोटी लेकिन असरदार नींद होती है। करीब 20 से 30 मिनट की ये नींद आपके शरीर के लिए एनर्जी बूस्टर का काम करती है। ये आपके मूड को बेटर बनाने से लेकर आपके शरीर को भी स्वस्थ्य बनाने में मदद करती है. ये छोटी सी झपकी आपके लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है।

पावर नैप क्या होती है? 

पावर नैप यानि की एक छोटी से नींद जो आमतौर पर 10 से 30 मिनट की होती है। ये नींद भले ही इतने कम समय के लिए होती है पर ये आपकी बॉडी को एनर्जी देने और फिर से काम पर फोकस करने में हेल्प करती है। आप जब भी काम के बीच थका हुआ महसूस करें और काम करने में मन न लग रहा हो तो आप 10-15 मिनट के लिए पावर नैप लें। 

पावर नैप का सही समय क्या है?

पावर नैप लेने का सबसे अच्छा समय दोपहर का होता है। दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच आप कभी भी पावर नैप ले सकते हैं। जब खाना खाने के बाद आपको नींद आने लगती है तो आपको घंटों सोने की जगह आधे घंटे की पावर नैप लेनी चाहिए. इससे आपका शरीर ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है। तो चलिए जानते हैं पावर नैप के क्या फायदे होते हैं।

पावर नैप के 5 फायदे

एनर्जी को बूस्ट करती है 

कई बार लोग अपनी थकान को मिटाने के लिए जरूरत से ज्यादा चाय और कॉफी का सेवन करने लगते हैं जो उनके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इसकी जगह जब आपको थकान महसूस हो तब पावर नैप लें इससे आपके शरीर की एनर्जी बूस्ट होती है।

माइंड शार्प होता है

रोजाना पावर नैप लेने से आपकी मैमोरी स्ट्रॉग होती है और चीजों को याद करने की क्षमता बढ़ती है। क्योंकि जब आपका शरीर और दिमाग थका नहीं होता है तो आप नई-नई चीजों के बारे में सोच भी सकते हैं और उन्हें आसानी से याद भी रख सकते हैं।

क्रिएटीविटी को बढ़ाता है

पावर नैप सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है. इसका सबसे अच्छा फायदा है कि ये क्रिएटीविटी को बढ़ाने में मदद करती है। पावर नैप लेने से आपके दिमाग में नए आइडिया आते हैं जिनसें आपकी रचनात्मकता बढ़ती है।

