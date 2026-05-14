Hair Care Tips: अनार ही नहीं उसके छिलके भी हैं बालों के लिए वरदान, जानें इस्तेमाल का तरीका

Hair Care Tips: अनार को आमतौर पर खून बढ़ाने वाला और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद फल माना जाता है. स्वाद से भरपूर यह फल शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व देता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि अनार के छिलके भी बालों की सेहत के लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं. अनार के छिलकों में ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बालों को नेचुरल शाइन देने के साथ-साथ हल्का प्राकृतिक रंग देने में मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं, यह स्कैल्प को हेल्दी रखने और बालों को मजबूत बनाने में भी सहायक माने जाते हैं. हालांकि, इसका इस्तेमाल सही तरीके और सावधानी के साथ करना जरूरी है, ताकि बालों को नुकसान न पहुंचे और नेचुरल लुक बरकरार रहे.

अनार के छिलकों में पाए जाते हैं कई पोषक तत्व

विशेषज्ञों के अनुसार अनार के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और प्राकृतिक रंग देने वाले तत्व मौजूद होते हैं. यही वजह है कि इनका इस्तेमाल हेयर केयर में किया जा सकता है.

अनार के छिलकों के नियमित इस्तेमाल से

बालों को मजबूती मिल सकती है

स्कैल्प हेल्दी रहने में मदद मिलती है

बालों में नेचुरल चमक बढ़ सकती है

बालों को हल्का नेचुरल कलर लुक मिल सकता है

अगर इसे कुछ अन्य प्राकृतिक चीजों के साथ मिलाकर लगाया जाए, तो इसका असर और बेहतर हो सकता है.

अनार के छिलकों का हेयर पैक बनाने के लिए क्या चाहिए?

अनार के सूखे छिलके

पानी

इंडिगो पाउडर

लोहे की कड़ाही

अंडा

मेहंदी पाउडर (वैकल्पिक)

ऐसे तैयार करें अनार के छिलकों का हेयर पैक

सबसे पहले अनार के छिलकों को अच्छी तरह सुखा लें. जब छिलके पूरी तरह सूख जाएं, तो उन्हें पीसकर बारीक पाउडर बना लें. अब एक पैन या लोहे की कड़ाही में पानी डालें और उसमें यह पाउडर मिलाकर उबालें. चाहें तो इसमें थोड़ा सा मेहंदी पाउडर भी मिला सकते हैं. मिश्रण को कुछ देर पकाने के बाद ठंडा होने दें.

बालों में कैसे लगाएं यह पेस्ट?

हेयर पैक लगाने से पहले ब्रश को अच्छी तरह साफ कर लें. अब तैयार पेस्ट में अंडा मिलाएं और इसे बालों व स्कैल्प पर अच्छी तरह लगाएं. करीब एक घंटे तक इस पेस्ट को बालों में लगा रहने दें. इसके बाद बालों को पानी से धो लें और माइल्ड शैंपू से साफ करें. हफ्ते में एक बार इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करने से बालों में नेचुरल शाइन आ सकती है. साथ ही बाल ज्यादा हेल्दी और सॉफ्ट महसूस हो सकते हैं.हालांकि, अगर आपको स्कैल्प से जुड़ी कोई समस्या या एलर्जी है, तो इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.