‘healthy’ नहीं है घर-घर बनने वाला पोहा, बढ़ा सकता है ब्लड शुगर, शेफ संजीव कपूर ने किया खुलासा

भारत में हर घर में कुछ नाश्ते बहुत कॉमन हैं जैसे इडली, उत्तपम, चीला. इन्हीं में आता है पोहा. पोहा लगभग हर घर में बनने वाला कंफर्टिंग नाश्ता है. इसे सेहत के लिए अच्छा समझते हुए लोग बेझिझक खाते हैं.

ANI के साथ हुए हालिया पोडकस्ट के दौरान शेफ संजीव कपूर (Chef Sanjeev Kapoor) ने इस बात का जिक्र किया है कि पोहा सेहत के लिए अच्छा नहीं है. आइए जानते हैं इससे स्वास्थ्य को क्या नुकसान हो सकते हैं.

अनहेल्दी है पोहा

बातचीत के दौरान शेफ संजीव कपूर ने बताया कि पोहा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट का ऑप्शन नहीं है. उन्होंने कहा, “यह कंफर्ट फूड है लेकिन हेल्दी नहीं है. अगर चावल बुरा है तो पोहा उससे भी बुरा है. अगर आप अपना ब्लड शुगर बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो नाश्ते में पोहा खा सकते हैं.”

पोहा की हेल्थ वैल्यू

पोहा फ्लैटेन्ड राइस से बना होता है और इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार अगर इसे अधिक मात्रा में खाया जाए तो इससे ब्लड शुगर स्पाइक (Blood Sugar Spike) हो सकता है यानी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ सकती है. क्योंकि, किसी भी चीज से ज्यादा उस चीज को कितनी मात्रा में खाया जा रहा है यह ब्लड शुगर को ज्यादा प्रभावित करता है.

इसके अलावा पोहे में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है. ये दोनों ही पोषक तत्व ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को धीमा करते हैं. पोहा खाने पर जल्दी पच जाता है जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स तेजी से बढ़ने लगता है.

कैसे बनाएं हेल्दी पोहा

ब्लड शुगर स्पाइक ना हो इसके लिए पोहे में कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स जरूर मिलाएं. हेल्दी पोहा बनाने के लिए उसमें मूंगफली और स्प्राउट्स डाले जा सकते हैं. इसके अलावा विटामिन के लिए गाजर, मटर, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां और हेल्दी फैट्स और प्रोटीन को भी पोहे में शामिल करें. ब्लड शुगर स्पाइक से बचने के लिए जरूरी है कि पोहा सीमित मात्रा में ही खाएं. पोर्शन कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है.