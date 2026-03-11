Home > लाइफस्टाइल > PNG vs LPG: रसोई में LPG छोड़कर लोग क्यों अपना रहे हैं PNG? जानिए बड़ी वजह

PNG Benifits: वेस्ट एशिया लड़ाई के दूसरे हफ़्ते में, “ग्रेट गैस रीजिग” लाखों भारतीय घरों में बातचीत का मुख्य मुद्दा बन गया है. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट (1955) लागू करने से, एक पुरानी बहस फिर से शुरू हो गई है.

By: Heena Khan | Last Updated: March 11, 2026 9:57:42 AM IST

PNG Benifits: वेस्ट एशिया लड़ाई के दूसरे हफ़्ते में, “ग्रेट गैस रीजिग” लाखों भारतीय घरों में बातचीत का मुख्य मुद्दा बन गया है. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट (1955) लागू करने से, एक पुरानी बहस फिर से शुरू हो गई है: युद्ध और सप्लाई में दिक्कतों के समय में, क्या पारंपरिक लाल सिलेंडर पर भरोसा करना बेहतर है या मॉडर्न पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क पर? हालांकि केंद्र ने दोनों फ्यूल को “टॉप प्रायोरिटी” ब्रैकेट में रखा है, लेकिन उनके डिलीवरी मैकेनिज्म संकट के समय में सुरक्षा के बहुत अलग लेवल देते हैं.

PNG के सीधे फायदे 

संकट के समय पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का सबसे सीधा फ़ायदा इसकी “अदृश्य” सप्लाई चेन है. LPG के उलट, जो ट्रकों, बॉटलिंग प्लांट और डिलीवरी करने वालों के एक बड़े ग्रुप पर निर्भर करती है – ये सभी अभी पैनिक-बाइंग की वजह से लॉजिस्टिक स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं – PNG सीधे एक दबे हुए नेटवर्क से होकर गुज़रती है. PNG यूज़र्स “25-दिन के इंटर-बुकिंग नियम” से पूरी तरह सुरक्षित हैं, जो अभी सिलेंडर यूज़र्स को परेशान कर रहा है. जबकि सिलेंडर यूज़र्स लाइनों में खड़े होकर डिलीवरी ऐप्स को मॉनिटर कर रहे हैं, PNG यूज़र्स को उनके छह महीने के एवरेज कंजम्प्शन के आधार पर 100% रेगुलर फ़्लो मिल रहा है. क्योंकि PNG फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए डिलीवर की जाती है, इसलिए इसमें वैसी “रोड-ट्रैफ़िक” या “लास्ट-माइल” रुकावटें नहीं आतीं जो अक्सर नेशनल इमरजेंसी के दौरान सिलेंडर डिलीवरी में दिक्कत पैदा करती हैं.

LPG से कितना खतरा 

फिजिकल सेफ्टी के नज़रिए से, ज़्यादा स्ट्रेस वाले समय में PNG का अपना फ़ायदा होता है. नैचुरल गैस हवा से हल्की होती है; लीक होने पर, अगर सही वेंटिलेशन हो तो यह तेज़ी से ऊपर उठती और फैलती है. इसके उलट, LPG हवा से भारी होती है और फ़र्श पर बैठ जाती है, जिससे तंग जगहों में आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है. इसके अलावा, PNG बहुत कम प्रेशर (लगभग 21 mbar) पर सप्लाई होती है, जबकि LPG सिलेंडर गैस को बहुत ज़्यादा कम्प्रेस्ड, लिक्विफाइड रूप में स्टोर करता है. ऐसे संकट में जब इमरजेंसी सर्विस पर ज़्यादा दबाव पड़ सकता है, PNG कनेक्शन में कम “स्टोर एनर्जी” होने से ज़्यादा इंटेंसिटी वाले एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है. PNG सिस्टम में किचन के अंदर और बाहर दोनों जगह “आइसोलेशन वाल्व” भी होते हैं, जिससे फ़्यूल सोर्स को तुरंत, पूरी तरह से काट दिया जा सकता है.

‘डोमेस्टिक फ़र्स्ट’ ट्राइएज

नैचुरल गैस ऑर्डर 2026 के तहत, सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि “किचन पहले जलता रहे”. हालाँकि, उस गैस का सोर्स मायने रखता है. भारत अपनी लगभग 50% नैचुरल गैस (लगभग 95 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन) खुद बनाता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से PNG नेटवर्क और पावर सेक्टर के लिए किया जाता है.

