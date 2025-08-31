इस कैंसर के कारण Priya Marathe ने दुनिया को कहा अलविदा, धीरे-धीरे लेता है जान, पहले ही जान लें इसके लक्षण

Priya Marathe Death Due To Cancer: पवित्र रिश्ता सीरियल से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली एक्ट्रेस प्रिया मराठे ने आज रविवार को इस दुनिया से अलविदा कह दिया है। इस शो में उन्होंने टीवी एक्ट्रेस किता लोखंडे की बहन वर्षा का किरदार निभाया था। 38 साल की कम उम्र में प्रिया ने कैंसर के कारण दुनिया को छोड़ दिया है। वह काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। लेकिन आज सुबह वह यह जंग हार गई। उनकी मौत की खबर सुन फैन्स और इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगा है। हिंदी सीरियल के साथ-साथ वह मराठी सीरियल में भी काम कर चुका है। प्रिया ने मीरा रोड स्थित अपने घर पर आखिरी सांस ली।

किस तरह के कैंसर से जूझ रही थीं एक्ट्रेस?

रिपोर्ट्स ने फिलहाल यह खुलासा नहीं किया है कि वह किस प्रकार के कैंसर से जूझ रही थीं। लेकिन कैंसर के कुछ सामान्य लक्षणों की जानकारी होना आज के समय में काफी ज्यादा जरूरी है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रिया कैंसर से उबर रही थी, लेकिन फिर से कैंसर ने उनके शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। धीरे-धीरे कैंसर उनकी पूरी बॉडी में फैल गया। वह ट्रीटमेंट का भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थीं।

कितना खतरनाक है कैंसर की बीमारी?

आज के समय में कैंसर एक आम बात हो गई है। कैंसर सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारियों में से एक मानी जाती है। यह शरीर में मौजूद उन सेल्स में होता है जो अचानक बढ़ते हैं और तेजी से फैलते हैं। नॉर्मल सेल्स एक सीमा तक ही बढ़ते हैं। लेकिन कैंसर वाली सेल्स केवल बढ़ती चली जाती है। फिर यह शरीर के बाकी के हिस्सों को प्रभावित करने लगती है।

कैंसर के शुरूआती लक्षण

कैंसर धीरे-धीरे शरीर में अपनी जगह बनाता है। शुरूआत में इसके लक्षणों का पता नहीं लगता है। लेकिन जब मरीज को इसके बारे में पता लगता है, तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है। यह गंभीर बीमारी में तब्दील हो जाता है। इसे जानलेवा बीमारी माना जाता है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। इसका इलाज तभी संभव है जब इसका पता समय रहते लग जाए। देर से पता चलने पर इसका इलाज मिलना मुश्किल हो जाता है और व्यक्ति की जान भई चली जाती है।

कैंसर के लक्षण

लगातार थकान

वजन का घटते चले जाना

शरीर पर गांठ बनना

काफी समय तक खांसी रहना

अचानक खून आना

