Jokes: तुम मुझे कितना प्यार करते हो? पत्नी के पूछने पर पति ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Joke of the day: चुटकुले हमारे जीवन का एक खास और मजेदार हिस्सा होते हैं. यही तो हैं जो हमें खुलकर हंसने का मौका देती हैं और भाग-दौड़ भरी जिंदगी में तनाव कम करती है. जब हम हंसते हैं, तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है और आस-पास का माहौल भी खुशनुमा बन जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी
पत्नी: तुम मुझे कितना प्यार करते हो?
पति: जितना तुम गुस्सा करती हो उससे थोड़ा ज्यादा.
डॉक्टर: आपको आराम की जरूरत है
मरीज: पर मैं तो बेरोजगार हूं
डॉक्टर: तो फिर ज्यादा आराम मत करो.
टीचर: बताओ सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है?
छात्र: जिसका मोबाइल साइलेंट पर होता है.
पत्नी: सुनो, मैं कैसी लग रही हूं?
पति: सच बोलूं?
पत्नी: हां
पति: आज जान बचाने का मूड नहीं है.
दोस्त: तू पढ़ाई क्यों नहीं करता?
दूसरा: यार, मैं ‘आलसी’ नहीं हूं… बस ‘एनर्जी सेविंग मोड’ में हूं.
पापा: इतने कम नंबर क्यों आए?
बेटा: पापा, पेपर मुश्किल था
पापा: तो बाकी बच्चों ने कैसे कर लिया?
बेटा: वो लोग टॉपर हैं… मैं तो आम आदमी हूं.
लड़का: तुम इतनी सुंदर कैसे हो?
लड़की: क्योंकि मैं रोज आईने में देखती हूं
लड़का: और मैं इसलिए नहीं देखता.
टीचर: चांद पर पहला कदम किसने रखा?
छात्र: नील आर्मस्ट्रांग
टीचर: दूसरा?
छात्र: उनका दूसरा पैर.
दोस्त: तू इतना स्मार्ट कैसे बना?
दूसरा: मम्मी ने कहा था ‘दिमाग का इस्तेमाल करो’… तब से कर रहा हूं.
बॉस: तुम लेट क्यों आए?
कर्मचारी: सर, सपना देख रहा था कि मैं ऑफिस में हूं
बॉस: फिर?
कर्मचारी: नींद खुल गई.
पत्नी: आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं
पति: ठीक है, जाते-जाते चाय बना देना.
बच्चा: मम्मी, भूख लगी है
मम्मी: रसोई में खाना रखा है
बच्चा: पर वो तो कल का है
मम्मी: तो आज का बना ले.
लड़का: मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं
लड़की: अच्छा, पढ़ाई कर लो
लड़का: इतना भी नहीं.
दोस्त: शादी के बाद जिंदगी कैसी है?
दूसरा: यार, पहले मैं ‘किंग’ था… अब ‘किंग का एडवाइजर’ हूं.
पापा: मोबाइल छोड़ो और पढ़ाई करो
बेटा: पापा, मोबाइल में ही पढ़ाई कर रहा हूं
पापा: क्या पढ़ रहे हो?
बेटा: ‘मोबाइल कैसे छोड़ें’.