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teenage कर चुके हैं क्रॉस, फिर भी हो रहे हैं पिंपल्स? जानें क्या है युवावस्था में मुंहासे आने की वजह

युवावस्था में मुंहासे आने को अडल्ट एक्ने कहते हैं, जिसके कई कारण होते हैं. इस आर्टिकल में एडल्ट एक्ने के कारण और बचाव के उपाय के बारे में बताया गया है. सबसे पहले जानते हैं, इसके कारण क्या है?

By: Shivangi Shukla | Published: June 10, 2026 7:03:57 PM IST

Adult Acne
Adult Acne


प्यूबर्टी के समय आमतौर पर लड़के और लड़कियों को पिंपल्स होते हैं, जिसे उस उम्र में सामान्य भी माना जाता है. लेकिन अगर आप 25-26 साल के युवक या युवती हैं और आपको मुंहासे हो रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है. 

युवावस्था में मुंहासे आने को अडल्ट एक्ने कहते हैं, जिसके कई कारण होते हैं. इस आर्टिकल में एडल्ट एक्ने के कारण और बचाव के उपाय के बारे में बताया गया है. सबसे पहले जानते हैं, इसके कारण क्या है?

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बंद पोर्स 

ज्यादातर मुहांसे आने उस समय शुरू होते हैं जब त्वचा के पोर्स बंद हो जाते हैं. पोर्स बंद होने की वजह से स्किन के अंदर से ऑइल और गंदगी निकल नहीं पाती है, जिससे मुंहासे बढ़ने लगते हैं. 

फैमिली हिस्ट्री में एक्ने की समस्या 

अगर परिवार में अन्य सदस्यों को मुंहासे की समस्या रही है तो बहुत संभावना है कि आपको भी ये परेशानी हो. दूसरी भाषा में कहा जाये तो यह परेशानी जेनेटिक भी हो सकती है.

हॉर्मोन में असंतुलन 

सेक्स हॉर्मोन्स में अगर किसी तरह का असंतुलन हो तो इसका असर त्वचा और संपूर्ण स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है. हॉर्मोन असंतुलन की वजह से pH बैलेंस बिगड़ जाना, ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, जिससे एडल्ट एक्ने की समस्या हो सकती है. बता दें कि हॉर्मोन्स के उतार चढ़ाव से होने वाले एक्ने ज्यादातर मवाद से भरे होते हैं, जिनमें दर्द भी होता है. 

स्ट्रेस और अन्य कारण 

शारीरिक और मानसिक तनाव भी एक्ने होने की बड़ी वजहों में से एक है. ज्यादातर मानसिक स्वास्थ्य को अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन स्ट्रेस एक्ने की बड़ी वजहों में से एक है. इसके अलावा स्किन इरिटेशन भी एक्ने की बड़ी वजह है. अब यह इरिटेशन चाहे क्लींजर के इस्तेमाल से हो या फिर रेजर के इस्तेमाल से, दोनों ही स्थितियों में यह एक्ने का कारण बन सकती हैं.

बचाव के उपाय 

एडल्ट एक्ने से बचाव का सबसे बेस्ट तरीका अपने स्किन केयर रूटीन पर ध्यान देना है. अगर समस्या ज्यादा बढ़ जाये तो स्किन के डॉक्टर (dermatologist) से परामर्श लें. डॉक्टर की सलाह पर सही स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें. त्वचा को हमेशा मॉइस्चराइज्ड रखें. ट्रीटमेंट प्रोसेस पर भरोसा रखें. किसी प्रोडक्ट्स या नुस्खे को शुरू करने पर तुरंत परिणाम की अपेक्षा न करें. त्वचा में बदलाव आने में समय लगता है, यह रातोंरात का प्रोसेस नहीं है. इन सबके अलावा अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें. बैलेंस डाइट लें और स्ट्रेस को कम करने के लिए आठ घंटे की पूरी नींद लें. 

Tags: acnelifestyleskin care
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