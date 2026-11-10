Pashmina vs cashmere: पश्मीना या कश्मीरी, कौन सा शॉल है ज्यादा लग्जरी? खरीदने से पहले समझ लें फर्क

Pashmina vs Cashmere: आप एक लग्ज़री कपड़े की दुकान में जाते हैं. सेल्सपर्सन दो शॉल दिखाता है. एक पर कश्मीरी लिखा है. दूसरे पर पश्मीना लिखा है. दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं. दोनों बहुत मुलायम लगते हैं. और दोनों की कीमत भी बहुत ज़्यादा है. तो दोनों में आखिर अंतर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़ करता है. और सच कहूँ तो, यह समझ में आता है. फैशन मार्केटिंग में पश्मीना और कश्मीरी का इस्तेमाल हमेशा एक-दूसरे की जगह किया जाता है. कुछ ब्रांड इन शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे उनका मतलब एक ही हो. लेकिन ऐसा नहीं है. दोनों ही लग्ज़री ऊनी कपड़े हैं. दोनों अपनी बहुत ज़्यादा मुलायमियत और गर्माहट के लिए जाने जाते हैं. लेकिन कश्मीरी और पश्मीना के बीच का अंतर सिर्फ़ टैग पर लिखे लेबल से कहीं ज़्यादा गहरा है.

कश्मीरी क्या है?

चलिए कश्मीरी से शुरू करते हैं, क्योंकि ये दोनों में से ज़्यादा जाना-पहचाना है. कश्मीरी ऊन कश्मीरी बकरियों से आता है. ये बकरियां ज़्यादातर मंगोलिया, चीन और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं. ठंडी सर्दियों में, ये जानवर खुद को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से बचाने के लिए एक मोटा अंडरकोट उगा लेते हैं. वो अंडरकोट वसंत में काटा जाता है, जब बकरियां अपने आप सर्दियों के कोट उतार देती हैं. उस अंडरकोट से इकट्ठा किए गए फाइबर को फिर साफ किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और धागे में काता जाता है. वो धागा आखिरकार दुकानों में दिखने वाले कश्मीरी स्कार्फ, स्वेटर और शॉल बन जाता है.

कश्मीरी शॉल की खासियत

कश्मीरी को जो चीज़ खास बनाती है, वो है इसका सॉफ्टनेस और हल्कापन. एक स्टैंडर्ड ऊनी स्वेटर खुजली वाला और भारी लग सकता है. कश्मीरी स्वेटर स्किन पर सॉफ्ट लगता है और इसका वज़न लगभग कुछ भी नहीं होता. और फिर भी यह आपको उतना ही गर्म रखता है, कभी-कभी तो और भी ज़्यादा.कश्मीरी बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल भी है. आप इसे पुरुषों के कश्मीरी स्कार्फ़ से लेकर फुल-लेंथ कोट और बच्चों के कंबल तक हर चीज़ में इस्तेमाल होते हुए पाएंगे. यह एक ऐसा फ़ैब्रिक है जिसने सदियों से लग्ज़री फ़ैशन में अपनी जगह बनाई है. लेकिन बात यह है कि सभी कश्मीरी एक जैसे नहीं होते. सोर्स, फ़ाइबर की मोटाई और प्रोडक्शन के तरीके के आधार पर क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क होता है. और इसी से हम पश्मीना पर आते हैं.

पश्मीना क्या है?

पश्मीना कोई बिल्कुल अलग फ़ैब्रिक नहीं है. इसे कश्मीरी के रेयर, ज़्यादा रिफ़ाइंड कज़िन के तौर पर सोचें. “पश्मीना” शब्द फ़ारसी शब्द पश्म से आया है, जिसका मतलब है नरम सोना. यह नाम आपको तुरंत कुछ बता देता है. यह सिर्फ़ एक फ़ैब्रिक नहीं है. इसे कीमती चीज़ माना जाता है. असली पश्मीना एक खास तरह की बकरी से आता है जिसे चांगथांगी कहते हैं, इसे पश्मीना बकरी भी कहते हैं. ये जानवर कश्मीर में लद्दाख इलाके के हिमालय के ऊंचे इलाकों में 14,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं. वहां सर्दियों में टेम्परेचर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. बहुत ज़्यादा ठंड इन बकरियों के शरीर पर एक बहुत महीन अंडरकोट बनाती है जो शायद दुनिया का सबसे मुलायम नेचुरल फाइबर है.

पश्मीना मटीरियल असल में क्या है?

यह कश्मीरी फ़ाइबर का सबसे बढ़िया ग्रेड है, जिसे पारंपरिक तरीकों से हाथ से बुना जाता है, जो कश्मीरी कारीगरों की पीढ़ियों से चले आ रहे हैं. पश्मीना की शुरुआत कश्मीर घाटी की संस्कृति और विरासत से गहराई से जुड़ी हुई है. एक शॉल को हाथ से बुनने में हफ़्ते या महीने भी लग सकते हैं. इसलिए असली पश्मीना को रेगुलर कश्मीरी से ज़्यादा लग्ज़री माना जाता है. यह सिर्फ़ एक कपड़ा नहीं है. यह अपने साथ एक परंपरा लेकर चलता है.

पश्मीना शॉल की खासियत

पश्मीना शॉल अपनी बेहद मुलायम बनावट, हल्के वजन और गर्माहट के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इसे खास तरह की पश्मीना बकरी के महीन ऊन से बनाया जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दिखने में बहुत हल्का और पतला होता है, लेकिन ठंड से बचाने में काफी असरदार होता है. असली पश्मीना शॉल को पारंपरिक तरीके से कारीगर हाथों से तैयार करते हैं. इसे बनाने में कई हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है. इसकी बेहतरीन क्वालिटी, खूबसूरत डिजाइन और हाथों की कारीगरी के कारण इसे लग्जरी कपड़ों में गिना जाता है.

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