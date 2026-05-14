बच्चे को लग गई है फोन देखने की लत? ये सिंपल steps छुड़वा सकते हैं ये बुरी आदत

तेजी से हो रहे तकनीकी विकास के इस युग में, मोबाइल फोन हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं. हालांकि, बच्चों के बीच इनका आकर्षण अक्सर माता-पिता को काफी परेशान कर देता है.

आपने देखा होगा आजकल हर बच्चा फोन देखकर खाना खा रहा है, या दिनभर बस फोन में कार्टून ही देखते रहता है और फोन छीनते ही रोने लगता है. ये आदतें बच्चे की आँखों को प्रभावित करने के साथ-साथ उसके मानसिक विकास को भी प्रभावित करती हैं. आइये जानते हैं कि माता-पिता के रूप में, हम अपने बच्चों को फोन की लत कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं?

बच्चों में फोन की लत के पीछे के कारण

बहुत से बच्चे कम उम्र से ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संपर्क में आ जाते हैं. जब भी माता-पिता व्यस्त होते हैं, तो वे अक्सर अपने बच्चों को शांत करने के लिए मोबाइल फोन या टैबलेट को “इलेक्ट्रॉनिक पैसिफायर” के रूप में इस्तेमाल करते हैं. यह आदत अनजाने में बच्चों को मोबाइल फोन पर निर्भरता की ओर ले जाती है; लेकिन यह निर्भरता न केवल उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है, बल्कि दृष्टि संबंधी समस्याएं, गर्दन में खिंचाव और हाथों में तकलीफ जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकती है.

बच्चों को फोन की लत कम करने में मदद करेंगे ये उपाय