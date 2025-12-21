Parental Tips: अपने बच्चों के साथ 21 दिन करें ये काम, काफी हद तक कम हो जाएगा उनका स्क्रीन टाइम

Screen Time In Children: आज के समय में मोबाइल, टीवी और टैबलेट बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं. पढ़ाई, मनोरंजन और जानकारी के लिए स्क्रीन मददगार हो सकती है, लेकिन ज्यादा समय तक स्क्रीन देखने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि स्क्रीन टाइम को समझदारी से सीमित किया जाए.

बहुत ज्यादा स्क्रीन देखने से बच्चों में कई समस्याएं देखी गई हैं. जैसे मोटापा बढ़ना, नींद पूरी न होना, चिड़चिड़ापन, ध्यान लगाने में दिक्कत होना. इसके अलावा, स्क्रीन के कारण बच्चों के पास खेलने, पढ़ने और परिवार के साथ समय बिताने का समय कम हो जाता है. अगर आप अपने बच्चों में 21 दिन तक नीचे दी गई आदत बना लें तो सब सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं 21 दिन तक अगर कर लिया तो आदत बन जाती है.

छोटे बच्चों के लिए खेल का महत्व

छोटे बच्चों के दिमाग के विकास के लिए खुला और बिना तय नियमों वाला खेल बहुत जरूरी होता है. दो साल से कम उम्र के बच्चे स्क्रीन से ज्यादा तब सीखते हैं जब वे माता-पिता, भाई-बहन और दूसरे बच्चों के साथ खेलते और बातचीत करते हैं. असली जीवन के अनुभव उनकी समझ को बेहतर बनाते हैं.

स्क्रीन टाइम कम करने के आसान तरीके

घर में कुछ जगहों और समय को बिना स्क्रीन के रखें. जैसे खाना खाते समय, सोने का कमरा और पढ़ाई की जगह. रात को सोने से कम से कम एक घंटा पहले सभी स्क्रीन बंद कर देना चाहिए ताकि बच्चे अच्छी नींद ले सकें.

बच्चों को ऐसे कामों में लगाएं जिनमें उनकी रुचि हो. बाहर खेलना, चित्र बनाना, किताबें पढ़ना, ब्लॉक्स से कुछ बनाना या परिवार के साथ बोर्ड गेम खेलना अच्छे ऑप्शन हैं. इससे बच्चे एक्टिव रहते हैं और उनका मन भी लगता है.

स्क्रीन देखने के लिए रोज या हफ्ते का समय तय करें. जैसे स्कूल के दिनों में सीमित समय और छुट्टी के दिन थोड़ा ज्यादा. नियम रोज़ एक जैसे हों ताकि बच्चे समझ सकें कि उनसे क्या उम्मीद है.

अगर माता-पिता हर समय मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चों को समझाना मुश्किल होगा. परिवार के समय में खुद भी फोन कम इस्तेमाल करें. जब बच्चा कुछ देख रहा हो तो उसके साथ बैठकर देखें और उस पर बात करें.

हर तरह का कंटेंट एक जैसा नहीं होता. बच्चों के लिए सीखने वाला और उम्र के अनुसार कार्यक्रम चुनें. बिना जरूरत के नोटिफिकेशन बंद रखें ताकि ध्यान भटके नहीं.

कितनी स्क्रीन टाइम ठीक है

छोटे बच्चों के लिए रोज लगभग एक घंटा अच्छा और सीखने वाला स्क्रीन टाइम काफी होता है. इसके साथ भरपूर खेल, दौड़-भाग, पढ़ाई और परिवार के साथ समय होना चाहिए. हर उम्र के लिए संतुलन सबसे जरूरी है, ताकि स्क्रीन नींद, पढ़ाई, खेल और रिश्तों की जगह न ले.

