हूरों से भी खूबसूरत हैं इस इस्लामिक देश की महिलाएं, उम्र का भी नहीं लगा पाएंगे अंदाजा, चेहरा देख हार बैठेंगे दिल

Pakistan Hunza Valley: क्या आपकों किसी ऐसी जगह के बारे में पता हैं जहां की बुजुर्ग महिलाएं भी जवां दिखती हैं। उनके चेहरे से आप उनकी उम्र का पता नहीं लगा सकते हैं। खास बात तो यह है कि यहां की महिलाएं 60 साल की उम्र में भी अच्छे स्वास्थ्य के कारण मां बन सकती हैं। यह बात जानकर आप हैरान जरूर रह जाएंगे, लेकिन यह सच है।

60 की उम्र में भी पैदा कर सकती हैं बच्चे

पाकिस्तान (Pakistan) के गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके में स्थित हुंजा घाटी (Hunza Valley) में रहने वाली महिलाएं पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत दिखती हैं। उनकी खूबसूरती देख आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल हुंजा घआटी एक छोटा सा समुदाय है। यह पाकिस्तान की उत्तरी सीमा के पास पड़ता है। हुंजा घाटी समुद्र तल से 2,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है कि यह लोग महान सिकंदर की सेना के वंशज हैं। उनकी खूबसूरती का कारण शुद्ध जीवनशैली, जैविक खानपान और शांत वातावरण है। इसी कारण यहां कि महिलाएं 60 की उम्र होने के बावजूद यंग दिखाई देती हैं।

Pakistan में रहती हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं

हुंजा घाटी में कई रहस्य छिपे हुए हैं। इसी कारण इसे रहस्यमयी वैली के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी की महिलाएं 80 की उम्र में भी जवान और स्वस्थय रहती हैं। जिसके कारण इसे दुनियाभर में खूबसूरत महिलाओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनियाभर की महिलाओं के मां बनने की उम्र केवल 45 साल तक है, जो अब घटती जा रही है। लेकिन यहां की महिलाएं 60 साल की उम्र में भी मां बन सकती हैं।

क्या है महिलाओं की खूबसूरती का राज?

हुंजा घाटी के लोगों की खूबसूरती का राज केवल प्राकृतिक आहार, तनावमुक्त जीवन, और शुद्ध वातावरण है। इस घाटी के ब्लू जोन में भी गिना जाता है। यह लोग एक अलग ही जिंदगी जीते हैं। इनका खाना भी सादा होता है। पहाड़ों पर रहने के कारण फिजिकल एक्टिविटी भी काफी ज्यादा हो जाती है। सब्जियां, सूखे मेवे, होममेड दही और ग्लेशियर का पानी महिलाओं की खूबसूरती को और बढ़ा देता है।

