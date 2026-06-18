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Pachmarhi Hill Station: अगर शिमला-मनाली से हटकर कुछ नया देखना चाहते हैं तो इस बार घूम आएं पचमढ़ी; जानिए सही समय, घुमने की जगह, इतिहास और पहुंचने की पूरी जानकारी

Pachmarhi Travel Guide: मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, घने जंगलों, झरनों और ऐतिहासिक गुफाओं के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है.जून-जुलाई की गर्मी से राहत पाने के लिए आप भी इस खूबसूरत हिल स्टेशन सकते हैं. आइए जानते हैं यहां की मशहूर जगहें, इतिहास और पहुंचने के आसान तरीका के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 18, 2026 6:05:19 PM IST

पचमढ़ी में घूमने की प्रमुख जगहें
पचमढ़ी में घूमने की प्रमुख जगहें


Pachmarhi Travel Guide: गर्मियों के मौसम में ज्यादातर लोग ऐसी जगह की तलाश करते हैं, जहां कुछ दिन सुकून और ठंडक के बीच बिताए जा सकें. अगर आप भी जून-जुलाई की छुट्टियों में किसी खूबसूरत हिल स्टेशन पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन ‘पचमढ़ी’ आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है.
 
सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बसा पचमढ़ी अपनी हरियाली, झरनों, गुफाओं और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है. इसकी प्राकृतिक सुंदरता के चलते इसे ‘मिनी कश्मीर’ भी कहा जाता है.

 पचमढ़ी का इतिहास

पचमढ़ी नाम का संबंध यहां मौजूद पांच प्राचीन गुफाओं से माना जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहां बिताया था. यही वजह है कि यहां स्थित पांडव गुफाएं पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

पचमढ़ी में घूमने की प्रमुख जगहें

 बी फॉल (Bee Fall)
 
पचमढ़ी का सबसे प्रसिद्ध झरना बी फॉल है. लगभग 150 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी और आसपास का प्राकृतिक नजारा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है.
 
 धूपगढ़ (Dhoopgarh)
 
धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है. यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बेहद आकर्षक दिखाई देता है.
 
 जटाशंकर गुफा
 
प्राकृतिक चट्टानों के बीच स्थित यह गुफा धार्मिक और पर्यटन दोनों दृष्टि से खास महत्व रखती है. यहां भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन स्थल भी है.
 
 छोटा महादेव मंदिर
 
पचमढ़ी आने वाले श्रद्धालु छोटा महादेव मंदिर के दर्शन करना नहीं भूलते. प्राकृतिक गुफा में स्थित यह मंदिर काफी लोकप्रिय है.
 
चौरागढ़ मंदिर
 
भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर धार्मिक महत्व के साथ-साथ ट्रेकिंग प्रेमियों के बीच भी लोकप्रिय है.
 
पांडव गुफाएं
 
ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखने वाली पांडव गुफाएं पचमढ़ी की पहचान मानी जाती हैं. यहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं.
 
सिल्वर फॉल (Rajat Pratap)
 
ऊंचाई से गिरती जलधारा सूरज की रोशनी में चांदी जैसी चमकती है, इसलिए इसे सिल्वर फॉल कहा जाता है.
 
 हंडी खोह (Handi Khoh)
 
करीब 300 फीट गहरी यह घाटी पचमढ़ी के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में शामिल है. यहां का नजारा किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है.
 
प्रियदर्शिनी पॉइंट
 
यहां से पचमढ़ी का शानदार पैनोरमिक व्यू देखने को मिलता है. फोटोग्राफी के लिए यह बेहतरीन स्थान है.
 
सतपुड़ा नेशनल पार्क
 
वन्यजीव प्रेमियों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है. यहां कई दुर्लभ वन्यजीव और पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं.

पचमढ़ी घूमने का सबसे अच्छा समय

अक्टूबर से मार्च
 
पचमढ़ी घूमने का सबसे बेहतरीन समय अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है. इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना रहता है, जिससे ट्रेकिंग, साइटसीइंग और एडवेंचर गतिविधियों का पूरा आनंद लिया जा सकता है.
 
 मार्च से जून
 
गर्मियों के मौसम में भी पचमढ़ी का तापमान अन्य शहरों की तुलना में काफी आरामदायक रहता है. इस समय पर्यटकों की भीड़ अपेक्षाकृत कम रहती है.
 
 जुलाई से सितंबर
 
मानसून में पचमढ़ी की खूबसूरती अपने चरम पर होती है. झरने पूरे वेग से बहते हैं और हरियाली चारों ओर फैल जाती है. हालांकि, बारिश के कारण कुछ ट्रेकिंग मार्ग फिसलन भरे हो सकते हैं.

पचमढ़ी कैसे पहुंचें?

ट्रेन से
 
पचमढ़ी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया है, यहां से पचमढ़ी की दूरी 50-55 किमी है.  जो दिल्ली, भोपाल, मुंबई समेत कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है.
 
 हवाई मार्ग से
 
निकटतम एयरपोर्ट भोपाल और जबलपुर में हैं. यहां से टैक्सी या बस के जरिए आसानी से पचमढ़ी पहुंचा जा सकता है.
 
 सड़क मार्ग से
 
मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों से पचमढ़ी के लिए नियमित बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं.

Tags: Best Time to Visit PachmarhiPachmarhi Hill StationPachmarhi TourismPachmarhi Travel Guide
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