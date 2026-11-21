श्री मिनेश के. अडानी (चेयरमैन) – बाईं ओर एवं डॉ. मुर्तुजा अली हमीद (मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक) – दाईं ओर, ऊर्जा अडानी टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।

नई दिल्ली, 19 नवंबर: कंपनी का लक्ष्य गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और अहमदाबाद में वाहनों पर डिजिटल डिस्प्ले लगाकर मोबाइल आउटडोर विज्ञापन का एक आधुनिक और लचीला माध्यम विकसित करना है।

ऊर्जा अडानी टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड देश के पांच शहरों में डिजिटल विज्ञापन डिस्प्ले से लैस 15,000 वाहनों का नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रही है। इस प्रस्तावित पहल का उद्देश्य वाहन-आधारित आउटडोर विज्ञापन के क्षेत्र में तकनीक-संचालित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, जिसके माध्यम से विभिन्न ब्रांड वाहनों पर लगाए गए डिजिटल स्क्रीन के जरिए अपने प्रचार और विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेंगे।

कंपनी का नेतृत्व चेयरमैन श्री मिनेश के. अडानी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक डॉ. मुर्तुजा अली हमीद कर रहे हैं। अपनी प्रस्तावित प्रथम चरण की विस्तार योजना के तहत कंपनी ने गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और अहमदाबाद को शुरुआती बाजारों के रूप में चुना है।

प्रस्तावित शहर-वार आवंटन के अनुसार, गोरखपुर में 2,500 वाहन, लखनऊ में 5,000 वाहन, कानपुर में 1,500 वाहन, प्रयागराज में 3,000 वाहन और अहमदाबाद में 3,000 वाहन शामिल किए जाएंगे। इन पांचों शहरों में कुल मिलाकर 15,000 डिजिटल डिस्प्ले से लैस वाहनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

परंपरागत रूप से वाहन विज्ञापन के लिए प्रिंटेड विनाइल स्टिकर, वाहन रैप और स्थायी प्रचार डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता रहा है। हालांकि, ये माध्यम सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अच्छी दृश्यता प्रदान करते हैं, लेकिन विज्ञापन की सामग्री बदलने के लिए आमतौर पर पुराने मटेरियल को हटाकर नया मटेरियल लगाना पड़ता है।

ऊर्जा अडानी टेक सॉल्यूशंस द्वारा प्रस्तावित डिजिटल डिस्प्ले मॉडल इस पारंपरिक व्यवस्था का एक विकल्प पेश करने का प्रयास करता है। वाहनों पर डिजिटल डिस्प्ले लगाने से विज्ञापन सामग्री को अधिक लचीला और आसानी से अपडेट करने योग्य बनाया जा सकेगा। एक ही स्क्रीन पर किसी एक निश्चित विज्ञापन के बजाय कई ब्रांडों के प्रचार संदेश प्रदर्शित किए जा सकेंगे।

प्रस्तावित मॉडल के अनुसार, विज्ञापनों को एक मिनट तक के अंतराल पर बदला जा सकेगा। इससे अलग-अलग विज्ञापनदाताओं को एक ही डिजिटल डिस्प्ले साझा करने का अवसर मिलेगा और एक ही विज्ञापन माध्यम पर कई ब्रांडों के अभियान संचालित किए जा सकेंगे।

कंपनी की प्रस्तावित प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा केंद्रीकृत विज्ञापन सामग्री प्रबंधन है। ऊर्जा अडानी टेक सॉल्यूशंस की तकनीकी टीम वाहनों पर लगी डिजिटल स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले विज्ञापनों का प्रबंधन करेगी और प्रस्तावित नेटवर्क में विज्ञापन सामग्री के रोटेशन का समन्वय करेगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य विभिन्न वाहनों और शहरों में विज्ञापन अभियानों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली विकसित करना है। इसके माध्यम से विज्ञापनदाताओं को अपने अभियान की आवश्यकताओं के अनुसार प्रचार संदेशों को अपडेट करने में अधिक सुविधा मिल सकती है।

इस प्रस्तावित पहल के बारे में बात करते हुए कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक डॉ. मुर्तुजा अली हमीद ने कहा, “हमारा दृष्टिकोण कई शहरों में बड़े स्तर पर मोबाइल डिजिटल विज्ञापन नेटवर्क विकसित करना है। अपने प्रस्तावित 15,000 वाहनों के नेटवर्क के माध्यम से हम वाहन–आधारित आउटडोर विज्ञापन में डिजिटल तकनीक की सुविधा और लचीलापन लाना चाहते हैं। हमारी प्रणाली को इस तरह तैयार किया गया है कि कई ब्रांड वाहनों पर लगे डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से अपने संदेश लोगों तक पहुंचा सकें, जिसे केंद्रीकृत विज्ञापन सामग्री प्रबंधन का सहयोग मिलेगा। हम इसे एक ऐसे नए मंच के रूप में देखते हैं, जो गतिशीलता और डिजिटल तकनीक को एक साथ जोड़ता है।”

प्रस्तावित योजना में लखनऊ को सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है, जहां 5,000 वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य है। प्रयागराज और अहमदाबाद में 3,000-3,000 वाहन प्रस्तावित हैं, जबकि गोरखपुर में 2,500 और कानपुर में 1,500 वाहनों का लक्ष्य रखा गया है।

पांच शहरों की यह योजना कंपनी का प्रस्तावित प्रारंभिक विस्तार रोडमैप है। इसके क्रियान्वयन के लिए वाहन मालिकों और संचालकों के साथ समन्वय, डिस्प्ले उपकरणों की स्थापना, तकनीकी सहायता और विज्ञापन साझेदारियों का विकास आवश्यक होगा।

यह प्रस्तावित पहल वाहन की गतिशीलता और डिजिटल डिस्प्ले तकनीक को एक साथ जोड़कर आउटडोर विज्ञापन के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने का प्रयास है। इसकी सफलता प्रभावी नेटवर्क स्थापना, विज्ञापनदाताओं और वाहन संचालकों की भागीदारी तथा पूरे नेटवर्क के कुशल प्रबंधन पर निर्भर करेगी।

15,000 वाहनों के प्रस्तावित लक्ष्य के साथ ऊर्जा अडानी टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पांच शहरों में एक नया मोबाइल विज्ञापन मंच विकसित करने की दिशा में काम कर रही है, जिसमें भविष्य में अन्य बाजारों तक विस्तार की संभावनाएं भी शामिल हैं।

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