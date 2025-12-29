बिजली बचाओ, खाना ताजा रखो! फ्रिज हैक्स जो आपके हजारों रुपये बचाएंगे; फ्रीजिंग प्रॉब्लम्स को भी कर देंगे खत्म!

Optimal Fridge Temperature in Winter: खाना ताज़ा रखने के लिए फ्रिज को सही तापमान (4-5°C) पर रखना जरुरी होता है. साथ ही ज्यादा जल्दी खराब होने वाला सामान फ्रिज के भीतर वाले हिस्से में रखना चाहिए. अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं, तो फ्रिज को ज्यादा न भरें या फिर बिल्कुल भी खाली न रखें. दरवाज़ा कम खोलें और इको मोड का इस्तेमाल करें. वहीं बिजली जाने पर फ्रिज का दरवाजा बंद रखें और फ्रीजर को भरकर रख दें. खाने को ठंडी, सूखी जगह पर या कूलर में आइस पैक के साथ स्टोर करें ताकि फ्रीजिंग की समस्या से बचा जा सके और खाना सुरक्षित रहे.

खाने को ताजा कैसे रखें ?

सही जगह: मांस और मछली को फ्रिज के सबसे ठंडे हिस्से या फ्रीजर में रखें. डेयरी को बीच की शेल्फ पर और फल- सब्ज़ियों को उनके कम्पार्टमेंट में रखें.

नमी से बचाएं: सब्ज़ियों और फलों को नमी से बचाने के लिए सूखे लिनेन या चर्मपत्र ( parchment) में लपेटें. पनीर को नमक-पानी में भिगोए कपड़े में लपेटकर रखें.

ठंडी जगह: बिना फ्रिज के, खाने को ठंडी, अंधेरी जगह पर रखें. गाजर-चुकंदर को रेत में और आलू को रोशनी से दूर रखें.

बिजली कैसे बचाएं?

तापमान सेट करें: फ्रिज को 4-5 °C और फ्रीजर को -18 °C पर सेट करके रखें. कम तापमान से बिजली ज्यादा खर्च नहीं होती है.

सही मात्रा: फ्रीजर को 80% तक भरा रखें ताकि वह बेहतर इंसुलेशन दे सके.

कम खोलें: दरवाज़ा कम से कम खोलें और बंद रखें. यह फ्रिज पर लोड कम करता है .

फ्रीजिंग की समस्याएं