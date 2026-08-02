Home > लाइफस्टाइल > सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता प्याज! जंग, बदबू और जिद्दी गंदगी भी करेगा साफ, जानिए इसके इस्तेमाल

सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता प्याज! जंग, बदबू और जिद्दी गंदगी भी करेगा साफ, जानिए इसके इस्तेमाल

Kitchen Hacks: प्याज केवल खाने का स्वाद बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल घर की सफाई में भी किया जा सकता है. लोहे के बर्तनों की हल्की जंग हटाने, ग्रिल की चिकनाई साफ करने, किचन की बदबू कम करने, चाकू के दाग हटाने और काई साफ करने जैसे कई घरेलू कामों में प्याज उपयोगी साबित हो सकता है. हालांकि इसे हर तरह के क्लीनर का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए.

By: Ranjana Sharma | Published: August 2, 2026 6:56:04 PM IST

घर की सफाई में भी बेहद काम का है प्याज
घर की सफाई में भी बेहद काम का है प्याज


Kitchen Hacks: प्याज का इस्तेमाल लगभग हर भारतीय रसोई में रोजाना किया जाता है. कोई इसे सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग करता है तो कोई सलाद के रूप में खाना पसंद करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही साधारण सा प्याज घर की सफाई में भी बेहद कारगर साबित हो सकता है? प्याज में मौजूद प्राकृतिक सल्फर यौगिक (Sulfur Compounds) और हल्के प्राकृतिक एसिड कुछ तरह के दाग, जंग और बदबू को कम करने में मदद कर सकते हैं. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह कई घरेलू चीजों की सफाई आसान बना सकता है. आइए जानते हैं कि प्याज का उपयोग किन-किन कामों में किया जा सकता है.

लोहे के बर्तनों की जंग हटाने में मिल सकती है मदद

अगर आपके घर में लोहे का तवा, चाकू या अन्य बर्तन हल्के जंग से प्रभावित हो गए हैं, तो प्याज उपयोगी साबित हो सकता है. इसके लिए एक प्याज को बीच से काट लें और जंग लगी जगह पर अच्छी तरह रगड़ें. कुछ मिनट तक ऐसा करने के बाद साफ कपड़े से पोंछ दें. जरूरत पड़ने पर बाद में पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लें. इससे हल्की जंग हटाने में मदद मिल सकती है.

You Might Be Interested In

ग्रिल और बारबेक्यू की चिकनाई साफ करने का आसान तरीका

बारबेक्यू ग्रिल या ओवन ग्रिल पर जमी चिकनाई और खाने के जले हुए अवशेष हटाना अक्सर मुश्किल होता है. ऐसे में गर्म ग्रिल पर चिमटे की मदद से आधा कटा प्याज रगड़ें. इससे जमी हुई गंदगी कुछ हद तक ढीली पड़ सकती है और सफाई आसान हो जाती है. इसके बाद बर्तन धोने वाले साबुन और पानी से ग्रिल को अच्छी तरह साफ कर लें.

किचन की बदबू कम करने में भी हो सकता है उपयोगी

अगर किचन, सिंक या किसी बंद जगह से बदबू आ रही है तो एक कटोरी में कटे हुए प्याज के टुकड़े रख दें. इन्हें कुछ घंटों तक वहीं रहने दें. माना जाता है कि प्याज आसपास की कुछ बदबू को सोखने में मदद कर सकता है. इसके बाद प्याज को फेंक दें और उस जगह को अच्छी तरह साफ कर लें.

चाकू से दाग और गंध हटाने का आसान उपाय

फल या सब्जियां काटने के बाद कई बार चाकू पर दाग या गंध रह जाती है. ऐसे में एक प्याज को उसी चाकू से कुछ मिनट तक काटें. इसके बाद चाकू को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें. इससे चाकू पर मौजूद दाग और बदबू कम करने में मदद मिल सकती है.

काई हटाने में भी कारगर हो सकता है प्याज

घर की दीवारों, फर्श या गमलों पर जमी हल्की काई हटाने के लिए भी प्याज का उपयोग किया जा सकता है. इसके लिए प्याज के छिलके उतारकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और मिक्सर में पीस लें. इसमें थोड़ा पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करें और काई वाली जगह पर लगाकर साफ करें. यदि काई बहुत ज्यादा जमी हुई है तो जरूरत के अनुसार उपयुक्त क्लीनिंग प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

ध्यान रखें ये बातें

हालांकि प्याज कुछ घरेलू सफाई के कामों में मददगार हो सकता है, लेकिन इसे हर तरह के क्लीनर का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. किसी भी नई सतह पर इस्तेमाल करने से पहले उसका एक छोटा हिस्सा टेस्ट जरूर करें. साथ ही सफाई के बाद संबंधित सतह को साफ पानी से धोना और अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है.

Tags: benefits of onionkitchen hacks
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोहेल खान ने सीमा सजदेह से तलाक के बाद पहली...

August 3, 2026

ज्यादा मूंग दाल खाने के नुकसान

August 3, 2026

इन 6 अनोखे किरदार में नजर आ चुके हैं सुनील...

August 3, 2026

साई सुदर्शन vs देवदत्त पडिक्कल, टेस्ट में कौन ज्यादा बेहतर?

August 3, 2026

‘रामायण’ के लिए किसने वसूली सबसे भारी रकम? हैरान कर...

August 3, 2026

खाना पचाने के लिए किस करवट सोना ठीक?

August 2, 2026
सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता प्याज! जंग, बदबू और जिद्दी गंदगी भी करेगा साफ, जानिए इसके इस्तेमाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता प्याज! जंग, बदबू और जिद्दी गंदगी भी करेगा साफ, जानिए इसके इस्तेमाल
सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता प्याज! जंग, बदबू और जिद्दी गंदगी भी करेगा साफ, जानिए इसके इस्तेमाल
सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता प्याज! जंग, बदबू और जिद्दी गंदगी भी करेगा साफ, जानिए इसके इस्तेमाल
सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता प्याज! जंग, बदबू और जिद्दी गंदगी भी करेगा साफ, जानिए इसके इस्तेमाल