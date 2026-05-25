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Onion Benefits In Summer: गर्मियों में प्याज खाना क्यों माना जाता है रामबाण? जानिए फायदे

Onion Benefits In Summer: गर्मियों में कच्चा प्याज खाना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ये शरीर को ठंडक देता है, हाइड्रेट रखता है, पाचन सुधारता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 25, 2026 3:51:21 PM IST

Onion Benefits In Summer: गर्मियों में प्याज खाना क्यों माना जाता है रामबाण? जानिए फायदे


Onion Benefits In Summer: गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, पसीना और शरीर में पानी की कमी जैसी कई परेशानियां लेकर आता है. ऐसे मौसम में खानपान का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है. भारतीय रसोई में आसानी से मिलने वाला प्याज न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि गर्मियों में शरीर को स्वस्थ रखने में भी अहम भूमिका निभाता है. खासतौर पर कच्चा प्याज खाने से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं जो गर्मी से होने वाली समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं.

प्याज में विटामिन सी, फाइबर, पोटैशियम, फोलेट, एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यही कारण है कि इसे गर्मियों के लिए एक सुपरफूड माना जाता है.

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शरीर को रखता है हाइड्रेट

गर्मियों में शरीर से पसीने के जरिए काफी पानी निकल जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. कच्चा प्याज खाने से शरीर को हाइड्रेशन मिलता है और पानी की कमी दूर करने में मदद मिलती है. ये शरीर को तरोताजा बनाए रखने में भी सहायक होता है.

 शरीर को देता है ठंडक

प्याज की तासीर ठंडी मानी जाती है. यही वजह है कि गर्मियों में इसका सेवन करने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है. नियमित रूप से प्याज खाने से लू और गर्म हवाओं के असर से बचाव किया जा सकता है. गांवों में आज भी लोग गर्मी से बचने के लिए प्याज साथ लेकर चलते हैं.

 इम्यूनिटी को बनाता है मजबूत

प्याज में मौजूद विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है. इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और संक्रमण का खतरा कम करते हैं.

 पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद

कच्चा प्याज फाइबर का अच्छा स्रोत है. इसे खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और कब्ज, गैस व अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है. गर्मियों में हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन जरूरी होता है, ऐसे में प्याज एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.

 ब्लड शुगर को करता है कंट्रोल

प्याज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ये ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद करता है. डायबिटीज के मरीज भी सीमित मात्रा में प्याज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये शरीर में शुगर के स्तर को अचानक बढ़ने से रोकने में सहायक होता है.

 गर्मियों में प्याज खाने के आसान तरीके

गर्मियों में प्याज को कई तरीकों से डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है. आप इसे सलाद के रूप में खा सकते हैं. इसके अलावा सिरके वाला प्याज, नींबू और मसालों के साथ प्याज या हरी चटनी के साथ प्याज भी स्वादिष्ट और हेल्दी ऑप्शन हैं. दाल, सब्जी और रायते के साथ भी कच्चा प्याज खूब पसंद किया जाता है.

प्याज सिर्फ एक साधारण सब्जी नहीं, बल्कि गर्मियों में शरीर को स्वस्थ और ठंडा रखने वाला प्राकृतिक उपाय है. ये शरीर को हाइड्रेट रखने, इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन सुधारने और लू से बचाने में मदद करता है. इसलिए गर्मियों में अपनी रोजाना की डाइट में प्याज जरूर शामिल करें और सेहतमंद रहें.

Tags: Onion BenefitsOnion Benefits In Summerpyaaz ke fayde
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